Transfer Talk: Matt Turner de l’USMNT à Nottingham Forest?

Matt Turner est une option à signer par Nottingham Forest, qui recherche un nouveau gardien partant. Mike Janosz/USSF/Getty Images pour l’USSF

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Turner de l’USMNT à Forest?

Nottingham Forest signera un gardien de but d’Arsenal Matt Turner et celui de Manchester United Dean Hendersonselon Fabrice Romano.

Henderson, 26 ans, a passé la saison dernière en prêt à Forest et a fait 20 apparitions avant de contracter un problème à la cuisse, à quel point Keylor Navas a été prêté par le Paris Saint-Germain alors que le club en faisait assez pour rester en Premier League.

Henderson est maintenant de retour à Old Trafford mais sa voie vers le football en équipe première est bloquée avec Andre Onana venant d’Internazionale pour remplacer David de Gea en tant que meilleur gardien de United.

De même, Turner est derrière Aaron Ramsdale dans l’ordre hiérarchique à Arsenal et pourrait faire face à une concurrence supplémentaire de la part de David Raya de Brentford, qui est également sur le radar des Gunners.

Forest a demandé à Arsenal ce qui serait nécessaire pour rendre le transfert de Turner permanent. Le gardien de l’USMNT, âgé de 29 ans, a signé pour Arsenal de la New England Revolution à l’été 2022 et n’a fait que sept apparitions lors de sa première campagne en Angleterre, toutes en Ligue Europa et en FA Cup.

Coéquipier de l’USMNT de Turner Éthan Horvath a été entre les bâtons lors des derniers matches amicaux de pré-saison de Forest après avoir passé la saison dernière avec les nouveaux venus de Premier League Luton Town, bien qu’il semble maintenant qu’il sera déplacé.

PAPIER GOSSIP

– Chelsea a conclu un accord de principe avec l’AS Monaco pour la signature du défenseur central Axel Disasiselon le Athlétique. Les Blues, qui ont perdu Wesley Fofana à cause d’une blessure au LCA, feront venir Disasi de la Ligue 1 pour un contrat d’une valeur de 38 millions de livres sterling. Marché du pied ont ajouté que Monaco est sur le point de faire un geste pour Fulham Tosin Adarabioyo.

– Ailier barcelonais Ousmane Dembélé a accepté verbalement de rejoindre le Paris Saint-Germain, selon Fabrice Romano. Des sources ont déclaré à ESPN la semaine dernière que le PSG et l’attaquant de 26 ans avaient déjà conclu un contrat de cinq ans. Dembele a une clause de libération de 50 millions d’euros (55 millions de dollars) dans son contrat avec le Barça qui est valable jusqu’au 31 juillet, date à laquelle elle monte à 100 millions d’euros.

– Al Ahli cherche à recruter le milieu de terrain de la Fiorentina Sofiane Amrabatselon L’Équipe. Le milieu de terrain marocain de 26 ans est également sur le radar de Manchester United, mais des sources ont déclaré à ESPN la semaine dernière que l’équipe d’Old Trafford devrait d’abord décharger plus de joueurs. Al Ahli a déjà signé plusieurs stars cette intersaison, dont Roberto Firmino, Riyad Mahrez, Edouard Mendy et Allan Saint-Maximin.

– La Real Sociedad envisage de signer l’arrière gauche de Tottenham Hotspur Sergio Réguilonselon Le courrier quotidien. Le joueur de 26 ans a été gêné par une blessure aux ischio-jambiers lors de son prêt à l’Atletico Madrid la saison dernière, mais La Réal visent à le ramener avant leur retour en Ligue des champions.