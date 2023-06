Transfer Talk: Manchester United tient à Kim Min-jae de Naples

Le mercato d’été n’est peut-être pas encore ouvert en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man Utd reste attaché à Kim Min-jae

Manchester United se rapproche d’un mouvement pour signer le défenseur central de Naples Kim Min Jaeselon Calciomercato.

Les Diables Rouges devraient exercer la clause libératoire du joueur de 26 ans qui peut être activée entre le 1er juillet et le 15 juillet, et qui leur permettra de l’acquérir pour un montant de 60 millions d’euros.

Une réunion aurait déjà eu lieu entre la hiérarchie d’Old Trafford et les représentants de Kim, où ils sont parvenus à un accord sur les conditions personnelles d’un contrat d’une valeur de 7 millions d’euros par saison – mettant fin aux pourparlers qui se sont déroulés au cours de la deux derniers mois.

Napoli, qui a remporté sa première victoire au Scudetto en 33 ans la saison dernière, s’attend à ce que l’intérêt pour Kim fasse surface et regarde déjà la star de l’Atalanta, âgée de 19 ans. Giorgio Scalvini comme remplaçant potentiel.

Kim a fait 45 apparitions pour le Azzuri dans toutes les compétitions de la campagne récente.

Manchester United se rapproche de la signature du défenseur de Napoli Kim Min-jae. Ivan Romano/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Real Madrid a fait une enquête pour le Bayern Munich et l’ailier de l’équipe nationale du Canada Alphonse Daviesselon Marque. Le joueur de 22 ans a été identifié comme un renfort clé sur le flanc gauche par l’équipe de Carlo Ancelotti, mais alors que les champions de Bundesliga espèrent qu’il continuera à l’Allianz Arena, il est rapporté qu’ils ne sont pas fermés à le décharger après qu’il a refusé de prolonger son contrat qui expire à l’été 2025.

– Aston Villa a rejoint la course pour signer le milieu de terrain de Leicester City Youri Tielemansrapporte le Athlétique. On dit que le manager Unai Emery espère agir rapidement pour acquérir le joueur de 26 ans, qui deviendra un agent libre à l’expiration de son contrat avec les Foxes le 30 juin. Tielemans a fait 31 apparitions en Premier League la saison dernière, et il est également sur le radar des Wolverhampton Wanderers.

– RB Leipzig est sur le point de revenir à la table des négociations avec Liverpool où il fera une deuxième offre de transfert pour le milieu de terrain offensif de Liverpool Fabio Carvalhoselon Initié du football. La hiérarchie d’Anfield donnerait la priorité à un transfert de prêt d’une saison vers un club inférieur de la Premier League plutôt que de le décharger définitivement, mais on pense que le joueur de 20 ans préfère être transféré s’il ne peut pas être confié à Jurgen. Les projets de Klopp.

– Lens a rejeté l’offre d’ouverture du RB Leipzig pour l’attaquant Lois Opendarapports Sébastien Nonda de Foot Mercato. Le club de Ligue 1 considérerait l’approche d’ouverture de 30 millions d’euros pour le joueur de 23 ans comme « dérisoire » et souhaite une offre plus importante s’il veut se séparer de lui cet été. Les clubs de la Serie A ont également été liés à la signature d’Openda.

– Attaquant de Barcelone Robert Lewandowski n’a pas l’intention de quitter le Camp Nou cet été malgré des liens avec la Saudi Pro League, selon Mundo Deportivo. L’international polonais de 34 ans aurait récemment reçu des contacts de clubs saoudiens, mais il s’est engagé à rester avec les Catalans après avoir remporté le titre de LaLiga et le trophée Pichichi en tant que meilleur buteur de la ligue.