Transfer Talk: Manchester United regarde Goncalo Ramos de Benfica

La fenêtre de transfert est peut-être fermée dans toute l’Europe, mais les équipes anticipent l’été et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Ramos de Benfica sur le radar de Man Utd

Manchester United prépare un déménagement pour l’attaquant de Benfica Gonçalo Ramosselon le Miroir.

Des pourparlers devraient avoir lieu avec le club de Lisbonne sur un accord d’une valeur allant jusqu’à 100 millions de livres sterling, y compris les ajouts, la hiérarchie d’Old Trafford marquant l’international portugais de 21 ans comme une perspective d’avenir.

Ramos connaît sa meilleure saison en tant que professionnel avec 17 buts en 27 matches de championnat, mais c’est sa performance contre la Suisse lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde en décembre dernier qui a vu plus de clubs à travers l’Europe commencer à le remarquer – marquant un tour du chapeau lors d’une match où il a été sélectionné contre Cristiano Ronaldo.

On pense qu’il ne figure pas sur la liste restreinte du manager Erik ten Hag comme alternative à l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kanequi serait toujours la priorité des Red Devils cet été.

Goncalo Ramos a mis le feu à Benfica. Carlos Rodrigues/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Barcelone est sur le point de faire une offre finale pour le milieu de terrain défensif de la Fiorentina Sofiane Amrabatdit sport. Le Blaugrana donnent la priorité à un joueur qui peut jouer le rôle de pivot cet été, Amrabat étant leur option prioritaire s’ils peuvent accepter des frais avec la Viola, mais ils ne sont pas disposés à offrir plus de 25 millions d’euros. Il est rapporté que l’équipe de Serie A verra d’abord si elle peut acquérir des frais plus élevés en proposant l’international marocain à la Premier League.

– L’équipe de Bundesliga Bayer Leverkusen s’intéresse au milieu de terrain d’Arsenal Granit Xhakarévèle la Miroir. Le joueur de 30 ans, qui a déjà impressionné dans l’élite allemande avec le Borussia Mönchengladbach, entrera dans la dernière année de son contrat en juin, et le manager Xabi Alonso espère que les Gunners seront prêts à se séparer de lui. Il a été en excellente forme dans le défi du titre de Premier League d’Arsenal cette saison, ayant marqué sept buts tout en aidant cinq autres en 34 matches.

– Liverpool a identifié le gardien de Hanovre Ron-Robert Zieler en tant qu’option de gardien de but suppléant, écrit Image. Avec l’incertitude grandissante quant à l’avenir de Caoimhin Kelleher, le dernier en date indique que les Reds avancent rapidement pour trouver un successeur potentiel. Zieler, 34 ans, entrera dans la dernière année de son contrat cet été, Hanovre ne lui offrant pas encore de prolongation.

– Un accord est proche entre l’AC Milan et l’attaquant Raphaël Léao sur une nouvelle prolongation de contrat, comprend Gianluca Di Marzio. Il est rapporté que les discussions récentes ont été positives et que ce n’est plus qu’une question de temps avant que l’international portugais de 23 ans ne signe les conditions pour rester à San Siro au-delà de l’été 2024. Leao a déjà été lié à Chelsea et Real Madrid.

– Arsenal est sur le point de récompenser le gardien Aaron Ramsdale pour ses performances cette saison avec un nouveau contrat, rapporte les temps. On pense que les pourparlers sont à un stade avancé avec le joueur de 24 ans, qui s’est imposé comme l’option n ° 1 des Gunners entre les postes depuis son arrivée de Sheffield United à l’été 2021.