Transfer Talk: Manchester City veut que Mitoma remplace Mahrez

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man City se tourne vers Mitoma

Manchester City pourrait faire un raid sur Brighton & Hove Albion pour un ailier Kaoru Mitoma en remplacement de Riyad Mahrez, selon le Soleil.

Man City a été stimulé par l’arrivée du défenseur central Josko Gvardiol du RB Leipzig samedi, mais le patron Pep Guardiola n’a pas terminé sur le marché des transferts avant la nouvelle saison.

Mahrez a rejoint l’exode de la Premier League vers l’Arabie saoudite en juillet, et Guardiola manque désormais d’options dans de vastes zones, d’où l’intérêt pour Mitoma, 26 ans. L’international japonais n’a pas encore mis la plume sur papier sur un nouvel accord de cinq ans sur la côte sud, et City et d’autres surveillent donc sa situation.

Arsenal et Chelsea ont également manifesté leur intérêt pour Mitoma, bien que les deux clubs aient jusqu’à présent été repoussés par les Seagulls. Mitoma a encore deux ans sur son contrat actuel, et Brighton tente de le persuader de s’engager plus longtemps, mais il pourrait encore être influencé par l’intérêt de Guardiola.

Man City a devancé Arsenal et Chelsea dans la course pour signer l’ailier de Brighton Kaoru Mitoma. Howard Smith/ISI Photos/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Milieu de terrain Lazar Samardzic est sur le point de rejoindre Internazionale depuis l’Udinese pour un montant de 16 millions d’euros, plus Giovanni Fabbian se déplaçant dans l’autre sens, selon Fabrice Romano. Le joueur de 21 ans se rendra à Milan pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat lundi ou mardi. L’accord devrait consister en un prêt d’un an, puis en un transfert permanent obligatoire qui le verra rester à San Siro jusqu’en 2028. Samardzic a été exclu de l’équipe d’Udinese pour affronter Al Rayyan lors d’un match amical samedi. L’Inter a également inséré une clause de rachat pour Fabbian dans le cadre de l’accord.

– de Michel Olise forme la saison dernière l’a vu devenir une cible pour un certain nombre des meilleurs clubs de Premier League cet été, mais CMR Sport rapporte que Chelsea a battu Manchester City à sa signature. Les Blues ont offert à Crystal Palace 30 millions de livres sterling pour l’ailier de 21 ans, un chiffre qui est juste en deçà de sa clause de libération de 35 millions de livres sterling. Olise est devenu le premier joueur de Palace à enregistrer 10 passes décisives lors d’une saison de Premier League en 2022-23, et Chelsea espère qu’il pourra ajouter des statistiques similaires, ainsi qu’une force en profondeur à leurs vastes zones.

– Brighton & Hove Albion semblent prêts à renforcer leur équipe avec l’ajout d’un milieu de terrain Mohammed Kudus de l’Ajax Amsterdam. C’est selon David Orstein, qui affirme qu’un montant de 40 millions d’euros a été convenu pour l’international ghanéen de 23 ans, intéressant également Arsenal, Chelsea et Manchester United. Kudus a marqué 18 buts et ajouté sept passes décisives dans toutes les compétitions pour l’Ajax la saison dernière, ainsi que deux buts pour le Ghana lors de la Coupe du monde au Qatar. Les frais représenteraient un record du club pour Brighton, éclipsant les 30 millions de livres sterling qu’ils ont payés pour Joao Pedro plus tôt cet été.

– L’avenir de Roger Ibanez devrait être finalisé cette semaine après des jours de spéculation, le club saoudien d’Al Ahli ayant convenu de conditions personnelles avec le défenseur de 24 ans de l’AS Roma. Fabrice Romano rapporte que le contrat est prêt et que la visite médicale d’Ibanez pourrait avoir lieu à Paris. Al Ahli négocie toujours avec les Roms sur les frais, et d’autres discussions devraient avoir lieu. Cependant, cela signifie que Nottingham Forest, qui était favori pour débarquer Ibanez plus tôt dans la semaine, devrait manquer.

– L’AS Monaco est favori pour signer Divisé Washington de Santos, selon Footmercato. Le joueur de 18 ans a conclu un accord verbal avec Chelsea après que le club de l’ouest de Londres ait offert 20 millions de livres sterling pour ses services. Cependant, Washington souhaiterait passer en Ligue 1 et Monaco entretient de bonnes relations avec l’équipe brésilienne après le retour du milieu de terrain Jean Lucas en Amérique du Sud depuis la principauté. Le directeur sportif monégasque Thiago Scuro serait à l’origine de l’accord, mais son club devra égaler l’offre de Chelsea s’il veut débarquer à Washington aux dépens des Blues.