La fenêtre de transfert d’été est maintenant ouverte en Europe et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man City regarde De Jong de Barcelone

Manchester City est intéressé par un transfert potentiel pour Frenkie de Jong après la fin de leur poursuite de West Ham United Déclan Rizselon le Soleil.

De Jong, 26 ans, a été pressenti pour quitter Barcelone pendant un certain temps, refusant un transfert à Manchester United d’Erik ten Hag il y a un an.

Le milieu de terrain néerlandais tient toujours à rester au Blaugrana sous Xavi Hernández, mais son départ pourrait être nécessaire pour les champions de LaLiga alors qu’ils cherchent à réduire leur énorme masse salariale.

De Jong gagne 465 000 € par semaine et le rapport ajoute que le club catalan exigera probablement des frais pouvant atteindre 90 millions de livres sterling (104 millions d’euros).

Pep Guardiola serait un grand admirateur du Néerlandais, tentant sans succès de le signer en 2019. City cherche à trouver un successeur à Ilkay Gundogan, qui a troqué l’Etihad contre le Camp Nou le mois dernier.

Rice est sur le point de déménager à Arsenal après que les Gunners ont soumis une troisième offre pour son transfert d’une valeur de 100 millions de livres sterling plus 5 millions de livres supplémentaires mercredi, ont déclaré des sources à ESPN. Bien qu’il reste des détails mineurs à finaliser, ils seraient une formalité à ce stade.

Le milieu de terrain de Barcelone Frenkie de Jong pourrait être dans le coup pour un déménagement à Manchester City. Octavio Passos/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– RB Leipzig Dominik Szoboszlai a terminé son examen médical avant son déménagement à Liverpool, rapporte L’athlétisme. Le milieu de terrain de 22 ans, qui a marqué six buts et fourni huit passes décisives en 32 matches de Bundesliga la saison dernière, déménagera à Liverpool après que des sources ont déclaré à ESPN que la clause de libération du joueur de 70 millions d’euros avait été activée. Les deux clubs étaient déjà en contact sur un accord pour Fabio Carvalhoqui rejoindra l’équipe de Bundesliga avec un prêt d’une saison.

– Manchester United est sur le point d’examiner d’autres options de gardien de but après avoir envisagé un transfert pour l’Internazionale André Onana comme trop cher, selon Miroir. Avec l’accord de 60 millions de livres sterling de Mason Mount qui représenterait la moitié du budget de transfert de 120 millions de livres sterling du club, United est conscient que d’autres mouvements importants pourraient aller à l’encontre des restrictions du fair-play financier. La liste restreinte des gardiens de United comprend la poursuite de Feyenoord Justin Bijlow et de l’Eintracht Francfort Kévin Trapp. L’équipe d’Eredivisie se séparera probablement de Bijlow, 25 ans, pour environ 20 millions de livres sterling, tandis que le club de Bundesliga accepterait près de 10 millions de livres sterling pour son gardien de 32 ans.

– West Ham cherche à battre l’AC Milan dans la course au prodige sud-américain Dario Osoriorapporte le Soleil. L’ailier de 19 ans, qui joue pour l’Université du Chili, aurait déjà refusé un transfert vers un club brésilien dans le but de déménager en Europe. Les Hammers préparent une offre de 7,5 millions de livres sterling pour l’international chilien, tandis que le Rossoneri également désireux d’un mouvement de signature et de prêt pour l’adolescent.

– Arsenal finalise son accord pour l’Ajax Jurrien Boisselon Fabrice Romano. Le défenseur de 22 ans devrait subir prochainement un examen médical dans le nord de Londres, les négociations pour le transfert de l’international néerlandais aux Emirats atteignant leur phase finale. Des sources ont déclaré à ESPN le mois dernier qu’Arsenal offrait des frais d’environ 30 millions de livres sterling mais que l’Ajax voulait 50 millions de livres sterling.

– Al Nassr a approché Séville pour le gardien Yassine Bounouselon Marché du pied. Le gardien de but de 32 ans pourrait quitter l’Espagne cet été si le club de LaLiga recevait une bonne offre. Cependant, il est rapporté que l’international marocain n’est pas intéressé à déménager en Arabie saoudite et aurait besoin d’être convaincu de faire le pas. La partie saoudienne cherche à se débarrasser de l’actuel numéro 1 David Ospina pour faire de la place pour recruter plus de joueurs étrangers cet été.