La fenêtre de transfert d’été est là, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent sur qui va où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Gomez dans le viseur de Man City

Manchester City est sur le point de signer l’arrière gauche d’Anderlecht Sergio Gomezrévèle Fabrice Romano.

Le patron de la ville, Pep Guardiola, avait initialement prévu de prêter le défenseur de 21 ans à la Liga de Gérone, mais il est maintenant rapporté qu’il envisage de garder Gomez dans l’équipe première du stade Etihad.

On pense que les frais dépassent 10 millions d’euros, les discussions étant maintenant à un stade avancé avant qu’il ne puisse se rendre à Manchester pour un examen médical. Gomez a été un joueur hors pair dans la première division belge la saison dernière, contribuant à 17 buts en 39 apparitions.

Man City est à la recherche d’un nouveau défenseur gauche après sa séparation avec Oleksandr Zinchenko, qui a rejoint Arsenal pour 32 millions de livres sterling en juillet. Les Blues étaient à l’origine intéressés par Marc Cucurella, mais n’ont pas réussi à atteindre le prix demandé par Brighton & Hove Albion pour le défenseur, qui a fini par rejoindre Chelsea pour un transfert de 63 millions de livres sterling.

Sergio Gomez d’Anderlecht est sur le point de rejoindre Man City, champion en titre de la Premier League, selon des informations. LAURIE DIEFFEMBACQ/BELGA MAG/AFP via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Memphis Depay semble se rapprocher d’une sortie de Barcelone, la Juventus discutant d’un contrat de deux ans pour l’attaquant de 28 ans, écrit Fabrice Romano. Alors qu’il a marqué 12 buts en Liga la saison dernière, Depay a été noté comme l’un des joueurs que le Blaugrana visent à décharger cet été. Il est rapporté que Tottenham Hotspur n’a aucun intérêt pour ses services, malgré des liens précédents suggérant qu’un déménagement dans le nord de Londres était possible.

– Sergio Busquets a accepté un nouvel accord qui verra son salaire restructuré, rapporte Marque. Alors que Barcelone cherche à trouver des solutions dans sa course pour enregistrer ses nouvelles recrues, le milieu de terrain de 34 ans est le dernier vétéran à accepter un nouveau contrat qui aidera le Blaugrana avec leurs difficultés financières. Il est entendu que même si son salaire restera le même, Busquets verra ses paiements différés et recevra des versements au cours de la saison.

– L’Eintracht Francfort a identifié Eric Ebimbé en remplacement de Philippe Kosticrévèle Marché du pied. Alors que la Juventus se rapproche de Kostic, l’équipe de Bundesliga a agi rapidement pour s’assurer qu’elle n’a pas de mal à trouver une alternative avant la fermeture de la fenêtre de transfert. Des honoraires d’environ 10 millions d’euros auraient été convenus entre Mourir Adler et le Paris Saint-Germain, l’ailier de 21 ans devant signer un contrat de cinq ans au club.

– Giovanni Siméone a brillé en Serie A la saison dernière et a attiré l’attention de Napoli, qui semble désormais conclure un accord pour ses services. C’est selon Gianluca Di Marzio, qui écrit que l’attaquant de 27 ans rejoindra en prêt pour 3,5 millions d’euros, l’accord comprenant une clause d’option où le déménagement peut être rendu permanent pour un montant de 12 millions d’euros. Alors qu’il jouait pour Hellas Verona la saison dernière, Simeone a marqué 17 buts en 35 apparitions.

– Milieu de terrain de Barcelone Nicolas Gonzalez est sur le point d’obtenir un transfert de prêt à Valence, rapporte Mundo Deportivo. Le joueur de 20 ans est censé signer un nouveau contrat au Camp Nou qui le verra lié jusqu’en 2024, et qui a été répertorié comme l’une des conditions pour qu’il scelle son déménagement à court terme à Los Che. Gonzalez a fait 27 apparitions en Liga la saison dernière.