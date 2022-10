Transfer Talk Manchester City pour bloquer le plan Haaland du Real Madrid

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man City arrêtera la course de Madrid pour Haaland

Le Real Madrid veut signer Erling Haaland de Manchester City en utilisant une clause de libération qui deviendra active en 2024, mais les champions de Premier League viseront à contrecarrer le plan.

Selon El Chiringuito TV, l’attaquant de 22 ans peut être signé pour 200 millions d’euros en 2024 en raison d’une clause qui a été négociée dans son contrat lorsqu’il a rejoint City depuis le Borussia Dortmund.

Cependant, Mundo Deportivo révèle que l’équipe de Pep Guardiola travaille déjà sur une décision de remettre à Haaland un nouvel accord qui annulerait la future clause. Étant donné qu’il gagne environ 375 000 £ par semaine, les Citizens devront peut-être faire de la star norvégienne leur revenu le plus élevé s’ils veulent le persuader de rester.

Haaland a marqué un triplé contre Manchester United dimanche pour un total de 14 buts en seulement huit matchs jusqu’à présent, à seulement six d’égaler le décompte des Golden Boot de l’an dernier.

Erling Haaland pourrait conclure un nouvel accord avec Manchester City pour contrecarrer le plan du Real Madrid. Matt McNulty/Manchester City FC via Getty Image

PAPIER GOSSIP

– Discussions concernant un éventuel accord d’échange entre l’AC Milan et Chelsea pour Raphaël Léao pourrait avoir lieu, selon Calciomercato. La Rossoneri s’intéressent aux deux Christian Pulišić et Callum Hudson-Odoi, mais il est rapporté qu’ils voudraient également que des frais de 90 millions d’euros soient inclus dans le cadre d’un accord pour envoyer Leao à Stamford Bridge. Leao, 23 ans, a contribué à huit buts en sept matches de Serie A cette saison et était sur le radar de l’équipe de Premier League vers la fin du mercato estival.

– L’AS Roma est confiant de signer Nicolas Zaniolo à un nouvel accord à long terme, révèle Gazzetta dello Sport. L’intérêt pour le milieu de terrain offensif de 23 ans a vu le mouvement rapide de Jose Mourinho pour assurer son avenir, et il est entendu qu’ils sont maintenant sur le point de parvenir à un accord complet sur un nouvel accord de cinq ans qui verra Zaniolo gagner 4 millions d’euros par an. -saison jusqu’en 2027.

– La course s’intensifie pour la star de l’Ajax Amsterdam Mohammed Kudusselon Image. Le Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur et Everton sont tous liés à l’intérêt de l’attaquant de 22 ans, qui a été dans une forme impressionnante cette saison. Kudus a marqué sept buts en cinq titularisations en Eredivisie et en Ligue des champions, et il pourrait être disponible moyennant des frais de transfert d’environ 10 millions d’euros.

– Gaël Kakuta s’apprête à basculer vers Amiens, comprend Radio France. L’ailier de Lens, 31 ans, a eu du mal à engranger régulièrement des minutes en équipe première cette saison, n’ayant disputé que trois apparitions toutes compétitions confondues. Kakuta aurait déjà conclu un accord avec le club de Ligue 2, où il avait déjà connu une période réussie lors de la campagne 2019-20 de Ligue 1.

– Victor Wanyama quittera le CF Montréal de la Major League Soccer à la fin de la saison, rapporte Tom Bogert de MLSoccer.com. L’ancien milieu de terrain de Tottenham a été un contributeur clé pour l’équipe canadienne depuis son arrivée en 2019.