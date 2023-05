Transfer Talk: Man Utd veut que l’accord avec Harry Kane soit conclu rapidement

La fenêtre de transfert d’été n’est peut-être pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man Utd veut que l’accord de Kane soit conclu rapidement

Manchester United se prépare à intensifier sa poursuite de l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kaneselon le Gardien.

Pas préparé à respecter la valorisation de 150 millions d’euros fixée par Napoli pour Victor Osimhenl’international anglais de 29 ans serait l’option prioritaire du club cet été, et ils devraient agir rapidement pour le signer une fois la fenêtre de transfert ouverte.

La hiérarchie d’Old Trafford considère Kane comme un joueur qui pourrait instantanément les transformer en prétendants au titre de Premier League, le manager Erik ten Hag étant « obsédé » par l’obtention de sa signature. Désireux de s’assurer que les négociations ne traînent pas tout l’été, ils veulent entamer rapidement des discussions avec le président des Spurs, Daniel Levy.

S’ils ne parviennent pas à un accord pour le signer, l’attaquant de l’Atalanta Rasmus Hojlund a été identifié comme une alternative potentielle, bien que l’on pense que l’international danois serait acquis en tant que joueur pour l’avenir.

PAPIER GOSSIP

– milieu de terrain de Chelsea Monture de maçon préférerait déménager à Manchester United s’il ne restait pas à Stamford Bridge, écrit le Athlétique. Les pourparlers contractuels sont au point mort avec le joueur de 24 ans, qui entrera dans la dernière année de son contrat en juin. Malgré les récents liens d’intérêt de Liverpool, le dernier en date indique que Mount préférerait passer à Old Trafford plutôt qu’à Anfield.

– Manchester City tient à signer le milieu de terrain de West Ham United Déclan Rizdit Relevo. Il a suscité l’intérêt d’un certain nombre de clubs avec Arsenal, Bayern Munich et Newcastle United parmi les derniers clubs liés. Cependant, il semble que les champions de Premier League aient marqué le joueur de 26 ans comme un renfort de l’équipe de Pep Guardiola cet été.

– Défenseur Lucas Hernandez a suspendu les négociations contractuelles avec le Bayern Munich, rapporte Kerry Hau de Sport1. Le joueur de 27 ans aurait reçu une offre du Paris Saint-Germain, et il aimerait avoir le temps d’y réfléchir avant d’engager son avenir à rester à l’Allianz Arena. Il entrera dans la dernière année de son contrat le mois prochain, mais alors qu’on pensait auparavant qu’une prolongation était probable, il y a maintenant une incertitude quant à sa situation en Allemagne.

– Plusieurs clubs de Premier League suivent le défenseur central du Bayer Leverkusen Edmond Tapsobacomprend Fabrice Romano. Arsenal et Tottenham Hotspur auraient récemment repéré le joueur de 24 ans, mais l’équipe de Bundesliga ne se séparerait de lui que si elle recevait une proposition importante. Il a fait 32 apparitions cette saison, continuant à jouer un rôle clé pour l’équipe de l’entraîneur Xabi Alonso.

– Le Paris Saint-Germain et Manchester City surveillent de près le milieu de terrain offensif de River Plate Claudio Echeverrirapports Ekrem Konour. On comprend que les éclaireurs des deux clubs surveillent le joueur de 17 ans, qui est également sur le radar du Real Madrid, d’Arsenal et de l’AC Milan. Echeverri a été un joueur hors pair pour l’équipe nationale junior d’Argentine, où il a marqué cinq buts tout en enregistrant trois passes décisives en quatre matches au Championnat sud-américain U17.