Transfer Talk: Man Utd regarde Amrabat après la sortie de Fred

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man Utd regarde Amrabat après la sortie de Fred

Manchester United poursuivra son ambition de signer Sofiane Amrabat de la Fiorentina, selon le Soleil.

Le déménagement proposé pour Amrabat fait suite à la sortie de Fred à Fenerbahce, la partie turque ayant conclu un accord de principe d’une valeur de 10 millions d’euros (10,9 millions de dollars) plus 5 millions d’euros supplémentaires en compléments. Le joueur de 30 ans doit s’envoler pour Istanbul samedi pour son examen médical, et est soumis à des conditions personnelles convenues et à une autorisation internationale.

Si le déménagement se concrétise, le patron de United, Erik Ten Hag, aura à cœur de poursuivre son projet d’amener Amrabat à Old Trafford dans le but de renforcer le milieu de terrain des Red Devils.

United a été en pourparlers avec la Fiorentina sur un accord potentiel tout au long de l’été, et ils sont impatients de passer la ligne. On pense que le retard était en partie dû au retard de Fred à quitter le club.

La Juventus souhaite également recruter Amrabat, 26 ans, qui s’est fait connaître lors de la course du Maroc aux demi-finales de la Coupe du monde l’année dernière.

Sofyan Amrabat reste une cible de transfert pour Manchester United. Chris Brunskill/Fantasiste/Getty Images

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Expliquer la langue du mercato

PAPIER GOSSIP

– Chelsea cherche à battre Liverpool pour la signature du milieu de terrain de Southampton Roméo Laviaselon le Soleil. Les Blues sont sur le point de s’entendre sur des frais de 55 millions de livres sterling pour le joueur de 19 ans après avoir précédemment offert 48 millions de livres sterling pour le transfert du Belge. Le développement intervient alors que Liverpool tente de signer la star de Brighton Moisés Caicedo, qui a longtemps été lié à Chelsea. Caicedo devait rejoindre Liverpool après que les Reds eurent convenu d’un montant de 111 millions de livres sterling avec Brighton, mais des sources ont déclaré à ESPN que le joueur de 21 ans préférait rejoindre Chelsea à la place.

– Des pourparlers sont en cours entre Séville et le Real Madrid sur le transfert du gardien de but Yassine Bounouselon Marque. Le buteur de 32 ans avait semblé susceptible d’accepter une offre d’une équipe saoudienne, mais l’attrait de Madrid – qui a besoin d’un gardien de but suite à la blessure de l’ACL à Thibaut Courtois – a changé d’avis, et il est en espérant qu’il puisse maintenant rester en Europe. Bounou est sous contrat à Séville jusqu’en 2025 et dispose d’une clause de rachat estimée à 50 millions d’euros, bien que Madrid espère négocier.

– Randal Kolo MuaniLa forme de a suscité l’intérêt de clubs de toute l’Europe, mais l’Eintracht Francfort espère pouvoir convaincre son attaquant vedette de rester. Footmercato rapporte que le Paris Saint-Germain a rejoint le Bayern Munich dans la course pour décrocher l’attaquant français, qui a également été lié au Real Madrid. Le joueur de 24 ans a marqué 15 buts la saison dernière et ajouté 11 passes décisives, faisant de lui l’un des attaquants les plus dangereux de la Bundesliga. « Nous serions tous heureux si Kolo restait », a déclaré l’entraîneur de Francfort Dino Toppmoller, « Nous devons juste attendre et voir ce qui se passera avant [transfer deadline day] 1er septembre. »

– Napoli conclut un accord pour signer le milieu de terrain du Celta Vigo Gabriel Viega pour un peu moins de 40 millions d’euros, selon Corriere Dello Sport. Le joueur de 21 ans est la principale cible de Naples cet été, les champions italiens de Serie A ayant fait une offre précédente de 33 millions d’euros plus tôt cette semaine. Les frais devraient augmenter mais tomber juste en deçà de la clause de libération de 40 millions d’euros de Viega. Le jeune espagnol a également été ciblé par Liverpool et Chelsea.

– L’Internazionale espère toujours recruter le milieu de terrain de l’Udinese Lazar Samardzic de l’Udinese, mais le Nerazzurri envisageraient de se retirer de l’accord après que l’entourage du joueur de 21 ans ait modifié ses demandes financières à la 11e heure. Selon Corriere Dello Sport, l’Inter avait conclu un accord de prêt initial avec une obligation d’achat, mais ses agents auraient présenté de nouvelles demandes après avoir terminé son examen médical. Milieu de terrain Giovanni Fabbian était prêt à aller dans la direction opposée, mais sa décision est désormais en jeu tandis que les représentants de l’Inter et de Samardzic retournent à la table des négociations.