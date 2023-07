Transfer Talk: Man United prépare une offre de 50 millions de livres sterling pour Hojlund

La fenêtre de transfert d’été est maintenant ouverte en Europe, et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man United prépare une offre de 50 millions de livres sterling pour Hojlund

Manchester United prépare une offre pour l’attaquant de l’Atalanta Rasmus Hojlundrapports Le télégraphe. Le Danemark de 20 ans est désormais une priorité pour les Diables Rouges ce mercato et est préféré au leader de l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muani.

Le club fonctionne également avec un budget strict en raison de considérations de fair-play financier et cherchera à signer l’attaquant pour des frais de transfert d’environ 50 millions de livres sterling.

Manchester United prépare une offre pour faire de Rasmus Hojlund son nouveau numéro 9. Emilio Andreoli/Getty Images

Hojlund a connu une saison exceptionnelle en Serie A, marquant neuf buts et fournissant deux passes décisives en 32 apparitions pour La Déa. Il a également marqué six buts en six matchs pour son équipe nationale après avoir fait ses débuts seniors en septembre.

Il a été rapporté que United pourrait faire face à des retards dans l’achèvement du transfert en raison de l’incertitude croissante entourant une éventuelle prise de contrôle du club.

L’équipe de Premier League a déjà obtenu la signature de 60 millions de livres sterling de Mason Mount de ses rivaux Chelsea, et ils cherchent maintenant à finaliser les accords pour les deux autres cibles de position clés d’Erik ten Hag, en particulier un gardien de but et un attaquant. United explore la possibilité de décharger des joueurs tels que Harry Maguire, Jadon Sancho, Fred, Scott McTominay, Anthony Martial, Alex Telles, Anthony Elanga et Eric Bailly afin de lever les ressources financières nécessaires pour poursuivre leurs objectifs de transfert souhaités cet été.

– Chelsea refuse de répondre aux demandes de Brighton & Hove Albion concernant des frais de transfert de 100 millions de livres sterling afin de signer le milieu de terrain Moises Caicedo, le gardien rapports. L’international équatorien de 21 ans est une priorité absolue pour les Blues alors que le nouveau manager Mauricio Pochettino cherche à renforcer le milieu de terrain, et ils espèrent obtenir leur homme pour un montant d’environ 80 millions de livres sterling. Cependant, les Seagulls considèrent le transfert prévu de 105 millions de livres sterling de Declan Rice de West Ham United à Arsenal comme une référence.

– Agent libre Willian pourrait être fixé pour une autre saison à Fulham après avoir reçu une offre de contrat améliorée, selon l’Athlétisme. La première offre des Cottagers à l’ailier de 34 ans reflétait les termes de son contrat de la saison dernière, qui comprenait des salaires supérieurs à 50 000 £ par semaine et a ensuite été rejeté. Ils ont maintenant présenté un contrat de 100 000 £ par semaine à l’ancien international brésilien, car Marco Silva donne la priorité aux efforts pour le conserver cette fenêtre de transfert.

– Southampton est convaincu d’obtenir des frais de transfert de 50 millions de livres sterling pour le milieu de terrain Roméo Lavia au milieu de l’intérêt de Chelsea, Arsenal et Liverpool, Sports du ciel rapports. L’international belge de 19 ans semble prêt à quitter St. Mary’s 12 mois seulement après avoir rejoint Manchester City, et s’il le fait, City recevra 20% de tous les frais.

– L’Internazionale aligne le gardien du Shakhtar Donetsk Anatoli Trubin en remplacement potentiel d’André Onana, selon Fabrice Romano. L’international ukrainien de 21 ans a encore un an sur son contrat et est l’un des NerazzurriLes meilleurs choix d’Onana devraient quitter San Siro pour Manchester United cet été.

– L’Athletico Paranaense a donné un ultimatum à Barcelone dans sa quête pour signer l’attaquant Vitor Roqué, Mundo Deportivo rapports. Le club brésilien a déclaré au Barça qu’il avait 24 heures pour envoyer les contrats signés et finaliser l’accord pour l’international brésilien de 18 ans, une fois sélectionné. Si le club catalan à court d’argent ne le fait pas, cela pourrait ouvrir la porte à des équipes intéressées comme Man United, Paris Saint-Germain et Tottenham Hotspur pour signer l’un des adolescents les plus doués du football mondial.