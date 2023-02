Transfer Talk Man United garde un œil sur Ansu Fati de Barcelone

Après un mois de janvier incroyablement dramatique (et coûteux), le mercato est désormais clos ! Mais maintenant, nous nous tournons vers l’été et les rumeurs battent déjà leur plein ! Les dernières nouvelles sur les transferts, les potins et les buzz – ainsi que toutes les offres conclues !

TOP STORY: Man Utd tient à Ansu Fati de Barcelone

Manchester United s’intéresse à l’attaquant de Barcelone Ansu Fatiselon Diario Sport.

Après avoir échoué dans une démarche pour signer le Blaugranac’est Frenkie de Jong l’été dernier, ils espèrent maintenant que Barcelone ouvrira la porte aux négociations pour Fati lors du mercato d’été 2023.

Fati est sous contrat jusqu’en 2027 avec une clause de libération s’élevant à un incroyable 1 milliard d’euros, mais l’attaquant a connu des difficultés cette saison. Il a enregistré six buts et trois passes décisives en 30 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, bien qu’il n’ait commencé que neuf de ces matches.

Pour l’instant, le Barça n’est pas intéressé à écouter les offres des Red Devils, mais les mois à venir pourraient être décisifs pour tout transfert potentiel.

United est à la recherche d’un attaquant de haut niveau, et bien qu’il y ait eu des liens avec la Juventus Dusan Vlahovic ailleurs, le rapport indique que Fati est le joueur qu’ils veulent vraiment.

L’agent de Fati, Jorge Mendes, entretient une relation positive avec Man United et est conscient de leurs intentions de signer le joueur de 20 ans.

L’attaquant et ses représentants s’attendaient à ce que Fati obtienne plus de minutes que ce qui lui a été accordé cette saison, mais Robert Lewandowski, Ousmane Dembele et Raphinha sont tous devant lui dans l’ordre hiérarchique de Xavi Hernandez.

Diverses options devraient être ouvertes à Fati en Angleterre, et bien que Barcelone ne veuille pas que le joueur amené par sa célèbre académie La Masia parte, ils ont besoin d’un grand départ cet été pour pouvoir être amenés.

Ansu Fati est surveillé par Manchester United au milieu des luttes à Barcelone. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

– Selon Calciomercato, Sofiane Amrabat était mécontent que la Fiorentina n’ait pas accepté la proposition de Barcelone de prêter l’international marocain en janvier avec le droit de rendre le transfert permanent, mais le club a déclaré au milieu de terrain qu’il examinerait sérieusement toute offre faite cet été. A côté de la BlaugranaLiverpool sera parmi les clubs qui feront le plus d’efforts pour signer Amrabat avant la campagne 2023-24.

– Manchester United fait partie des clubs intéressés par le milieu de terrain américain de 21 ans Booth Taylorrapporte le Courrier quotidien. Booth, qui n’a pas encore reçu de casquette senior aux États-Unis, a rejoint l’équipe néerlandaise d’Utrecht en 2022 à la recherche de plus de temps de jeu après un passage au Bayern Munich.

– L’attaquant lyonnais Alexandre Lacazette a rejeté une offre d’un club turc de Super Lig anonyme, selon Ekrem Konour. Le Français, qui n’est revenu à Lyon d’Arsenal qu’en été, est actuellement le quatrième meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 buts.

– Bukayo Saka et Guillaume Saliba envisagent de nouvelles offres pour les garder à Arsenal au-delà de la saison 2024, selon le Miroiter. Le rapport vient après Gabriel Martinelli a obtenu un nouveau contrat à long terme avec les Gunners vendredi.

– milieu de terrain américain Caden Clark rejoindra l’équipe senior du RB Leipzig, le club Bundeliga annoncé vendredi. Clark, 19 ans, a signé avec Leipzig en 2021 mais a passé la saison dernière avec les Red Bulls de New York en prêt. Clark a un contrat qui court jusqu’en 2025 et débarquera à Leipzig samedi avant d’être intégré dans l’effectif de Marco Rose.