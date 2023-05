Transfer Talk: Man United et Liverpool se battent pour Kim de Naples

Le mercato d’été n’est peut-être pas encore ouvert en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man United, Liverpool et le PSG tous intéressés par Kim de Naples

Manchester United a entamé des pourparlers pour signer le défenseur central de Naples Kim Min Jaecomme l’a rapporté Marché du pied.

Le joueur de 26 ans a attiré l’attention avec ses démonstrations imposantes au cœur de Gli Azzurila défense alors qu’ils s’assuraient un historique Scudetto gagner en Serie A, Liverpool et le Paris Saint-Germain étant également intéressés.

Le manager de Man United, Erik ten Hag, et son équipe font un effort particulier pour signer l’international sud-coréen, et les Red Devils se sont entretenus avec les représentants de Kim ces dernières semaines car ils sont au courant d’une clause dans son contrat qui pourrait faciliter un déménagement.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : les notes de transfert revisitées (Haaland s’améliore)

United a même fait une offre financière considérable au défenseur lorsque les conditions potentielles d’un avenir ont été discutées, les sommes étant censées être celles habituellement réservées à un attaquant de renom.

Alors que Kim aime jouer pour Naples, il rêverait de concourir en Premier League, d’autant plus qu’il est conscient qu’elle est perçue comme la meilleure ligue du monde.

Un déménagement à Man United inclurait également un temps de jeu pratiquement garanti – avec Harry Maguire devrait partir pendant Lisandro Martinez et Raphaël Varane ont lutté avec des blessures, Kim pourrait devenir un démarreur clé immédiatement. D’un autre côté, les doutes autour de ce trio défensif existant pour Man United expliquent pourquoi les Red Devils poussent si fort pour signer Kim.

L’arrière central Kim Min-Jae a été impressionnant pour l’équipe de Naples qui a remporté le titre de Serie A le 7 mai 2023. Maintenant, Manchester United, Liverpool et le Paris Saint-Germain l’ont remarqué. Ciro Fusco/EPA

PAPIER GOSSIP

– Manchester United garde un œil sur le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacicselon Initié du football. Le joueur de 29 ans entame la dernière année de son contrat à Stamford Bridge et les Blues pourraient réduire considérablement leurs exigences afin d’éviter de perdre l’international croate en tant qu’agent libre, en particulier avec des pourparlers sur un nouvel accord qui se sont effondrés alors que le Red Les démons surveillent la situation.

– Newcastle United envisage de raffermir l’intérêt du club pour l’ailier de 23 ans du Bayer Leverkusen Amine Adlirapports Le gardien. Les autres clubs intéressés incluent le Bayern Munich, l’AC Milan et Arsenal, ce qui signifie qu’un accord nécessitera probablement plus de 30 millions de livres sterling. Les Magpies ont également suivi son coéquipier Moussa Diaby et pourrait faire une approche formelle, Leverkusen étant prêt à laisser partir le joueur de 23 ans pour 60 millions de livres sterling au milieu d’un nouvel intérêt du Paris Saint-Germain et d’Arsenal.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

– Tottenham Hotspur a informé Barcelone qu’il souhaitait signer définitivement le défenseur central Clément Lengletrapports Mundo Deportivo, le joueur de 27 ans les ayant impressionnés en prêt dans le nord de Londres cette saison. Il n’y avait aucune option dans ce prêt pour le rendre permanent, mais le Barça pourrait accepter environ 15 à 20 millions d’euros, d’autant plus qu’ils apportent Inigo Martinez à la fin du contrat du joueur de 31 ans avec l’Athletic Club.

– Crystal Palace a eu des discussions sur un nouveau contrat pour Michel Olise au milieu de l’intérêt du Paris Saint-Germain, comme le rapporte Initié du football. L’accord actuel du joueur de 21 ans court jusqu’en 2026, mais ils sont prêts à offrir à l’ailier une augmentation de salaire substantielle pour refléter son importance pour le club et voir tout transfert potentiel.

– Les scouts de Séville ont regardé Erik Lire lors de la défaite 2-1 de Cruz Azul contre Guadalajara, selon Ekrem Konour. Le milieu de terrain de 23 ans a joué 62 minutes dans le match et plusieurs clubs d’Italie et d’Espagne surveillent également sa situation.