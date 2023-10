Transfer Talk: Man United envoie des éclaireurs au Portugal pour Inacio

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Les scouts de Man United envisagent Inacio pour le mercato de janvier

Manchester United a ajouté le défenseur central du Sporting CP Gonçalo Inácio à leur liste restreinte alors que le club de Premier League poursuit sa recherche d’une signature en janvier, selon Fabrizio Romano.

Il est rapporté que Man United envisage d’envoyer des éclaireurs au Portugal pour surveiller le joueur de 22 ans, qui a également récemment été lié à Liverpool et Newcastle.

Les Diables Rouges ont fait du centre de la défense une priorité pour janvier. L’entraîneur Erik ten Hag est privé de Lisandro Martínez depuis un certain temps, tandis que l’international anglais Harry Maguire n’a pas encore pleinement convaincu l’ancien entraîneur-chef de l’Ajax après l’échec d’un éventuel transfert à West Ham cet été.

Inacio serait la dernière d’une série d’options envisagées par Manchester United, au milieu d’informations selon lesquelles ils étudient également des solutions pour Jean-Clair Todibo de Nice, António Silva de Benfica, et Edmond Tapsoba du Bayer Leverkusen.

Man United devra négocier pour Inanco – l’international portugais reste sous contrat avec la Liga Portugal jusqu’en 2027 après avoir signé des termes prolongés cet été. Le Sporting CP a aurait a confirmé qu’il disposait d’une clause libératoire dans son contrat d’une valeur de 60 millions d’euros.

Gonçalo Inacio est au Sporting CP à Lisbonne depuis le début de sa carrière professionnelle en 2020, mais sa prochaine étape pourrait être en Angleterre avec Manchester United. Gualter Fatia/Getty Images

Potins de papier

– Milieu de terrain de Leicester City Wilfred Ndidi suscite l’intérêt de Barcelone et du Bayern Munich, rapporte sport. Le Blaugrana seraient désireux de recruter un milieu de terrain défensif l’été prochain, et Ndidi, 26 ans, est apparu comme un candidat potentiel, son contrat devant expirer à la fin de la saison. Ils seraient également intéressés par la star du Real Betis Guido Rodriguez.

– Le Real Madrid se prépare à annoncer cet ailier Vinicius Jr. a signé un nouveau contrat à long terme, écrit Fabrizio Romano. Le club a reporté la cérémonie qui verra son accord devenir officiel, car ils attendent que le président Florentino Perez soit testé négatif au COVID-19. Il semblerait qu’il existe une clause libératoire dans le contrat de l’international brésilien d’un montant d’un milliard d’euros.

– Le buteur Antoine Martial ne veut pas rester à Manchester United s’il continue à lutter pour engranger des minutes régulières, révèle Initié au football. Le joueur de 27 ans devrait être en fin de contrat cet été, mais à moins qu’il n’y ait la perspective de se voir confier un rôle de titulaire, on pense qu’il envisagera de quitter Old Trafford, ce qui ferait près de neuf ans depuis son arrivée. arrivé de Monaco en 2015.

– Le Bayern Munich espère entamer des négociations sur un nouveau contrat pour l’ailier Leroy Sanérévèle Nicolas Schira. Le joueur de 27 ans est entré dans la dernière année de son contrat cet été et a récemment été lié à Barcelone et au Real Madrid, mais il semble que les champions de Bundesliga cherchent à le garder à l’Allianz Arena, avec l’espoir de le signer pour un contrat de cinq ans jusqu’en 2028.

– L’Internazionale apprécie le défenseur central de l’Atalanta Giorgio Scalviniselon Calciomercato. Le Nerazzurri auraient suivi le joueur de 19 ans pendant un certain nombre de fenêtres de transfert, et ils sont sur le point de faire une autre approche pour obtenir sa signature. Scalvini s’est démarqué en Serie A, avec une forme qui l’a vu devenir un habitué de l’équipe nationale senior d’Italie.