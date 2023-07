Transfer Talk: Man United en pourparlers pour Amrabat de la Fiorentina

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: United garde un œil sur Amrabat

Manchester United surveille de près le milieu de terrain de la Fiorentina Sofiane Amrabatselon Florian Plettenberg.

Il y a eu beaucoup de discussions autour de l’avenir du joueur de 26 ans alors que son contrat avec La Viola se termine à l’été 2024, et cette conversation s’est intensifiée après ses contributions impressionnantes à la campagne historique de la Coupe du monde du Maroc.

Les Red Devils se tournent maintenant vers Amrabat, qui a aidé la Fiorentina à atteindre les finales de la Conference League et de la Coppa Italia cette saison, après avoir déjà renforcé son milieu de terrain avec l’ajout de Mason Mount de Chelsea.

Les négociations ne sont pas avancées à ce stade, mais Plettenberg a déclaré que des pourparlers avaient eu lieu et que Man United restait intéressé.

Cela pourrait devenir un sujet brûlant pour les Red Devils plus tard dans cette fenêtre, probablement parce que le club se concentre en grande partie sur le fait d’amener un gardien de but à Old Trafford après le départ de David de Gea après l’aboutissement de son contrat, alors qu’ils recherchent également un attaquant.

Amrabat serait également sur la liste des joueurs que les géants de la Bundesliga, le Bayern Munich, surveillent, mais il n’y a rien de concret à ce stade.

Comme United, les Bavarois ont également des priorités ailleurs et leur recherche d’un attaquant a été largement rapportée, avec le talisman de Tottenham Hotspur Harry Kane l’acteur principal en discussion à ce moment, tandis que l’Eintracht Francfort Randal Kolo Muani a également été lié.

Le jeu de Sofyan Amrabat à la Fiorentina et avec le Maroc lors de la Coupe du monde 2022 a considérablement rehaussé son profil de transfert. Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Borussia Mönchengladbach envisage de déménager pour le FC Cincinnati et l’attaquant américain Brandon Vazquezrapports Florian Plettenberg, qui ajoute que les pourparlers sont en cours mais difficiles. Tout accord vaudrait environ 8 à 10 millions d’euros, le directeur sportif de Gladbach, Roland Virkus, surveillant le joueur de 24 ans depuis longtemps maintenant.

– Liverpool et Newcastle United envisagent tous deux l’ailier de la Juventus Federico Chiesarapports La Gazzetta dello Sportavec le Bianconeri en attente de propositions et voulant au moins 50 millions d’euros pour le joueur de 25 ans. Cependant, les Reds ne bougeront que si Mohamed Salah part, tandis que les Magpies donnent la priorité à Leicester City Harvey Barnes. Newcastle regarderait alors Chiesa si Allan Saint Maximin quitte le club.

– Napoli tient à faire venir l’ailier de l’AZ Alkmaar Jesper Karlsson après avoir détenu un intérêt à long terme pour le joueur de 24 ans, selon Sky Sports Italiequi ajoute qu’un mouvement deviendrait encore plus probable si Hirving Lozano ou tout autre ailier gauche. La Lazio est également intéressée, mais n’a pas eu de discussions sérieuses avec le club d’Eredivisie.

– Tottenham considère toujours Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba comme leur meilleure option de défenseur central mais n’a pas encore fait d’offre officielle pour le joueur de 24 ans, selon Fabrice Romano. Le spécialiste des transferts ajoute que les pourparlers se poursuivront pour lui et Wolfsburg Mickey van de Ven.

– Fulham et West Ham United regardent tous les deux Manchester City Taylor Harwood Bellisrapports Le courrier quotidien, avec le défenseur central fraîchement passé de capitaine de l’Angleterre à la victoire dans l’Euro U21. Après avoir passé la saison dernière en prêt à Burnley, le joueur de 21 ans a encore un an sur son contrat et City veut environ 15 millions de livres sterling pour lui.

– Alex Collado quittera Barcelone pour rejoindre le Real Betis avec un contrat de quatre ans avec une option pour une autre année, rapporte Mundo Deportivo. L’arrivée de l’ailier de 24 ans ne sera pas encore officialisée car le Betis attend d’annoncer d’autres signatures, notamment Hector Bellerin, Marc Roca et Marc Bartra.