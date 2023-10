Transfer Talk: Man United cible Silva et Todibo pour réparer la défense

Le mercato estival est terminé pour les meilleures ligues européennes, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Man United envisage un renforcement défensif

Manchester United a identifié deux défenseurs centraux chez Benfica António Silva et belle étoile Jean-Clair Todibo comme renforts potentiels en janvier, selon le Courrier quotidien.

Les Diables Rouges souhaitent renforcer leur défense à l’ouverture de la fenêtre de transfert alors que leurs malheurs en défense se poursuivent, alors que le manager Erik ten Hag a vu son équipe subir une défaite 3-2 contre Galatasaray en UEFA Champions League à Old Trafford mardi.

Silva, 19 ans, a conservé une forme impressionnante pour Benfica, après s’être distingué pour l’équipe portugaise en Ligue des champions la saison dernière. Il a déjà été lié au Paris Saint-Germain, mais un transfert ne devrait pas être facile avec Comme Aguias Il est probable qu’il exigera 100 millions d’euros pour se séparer de lui.

Todibo, qui a déjà joué pour Barcelone, est une autre option sur le radar de United, le joueur de 23 ans étant désormais un défenseur établi en Ligue 1 après avoir disputé 91 matches au cours des quatre dernières saisons. Il a également remporté sa première sélection pour la France le mois dernier lors du match amical contre l’Allemagne.

Parallèlement, le journal rapporte que l’avenir de Harry Maguire continue d’être « en l’air », l’international anglais ayant du mal à gagner une place aux côtés de Ten Hag. Maguire a rejeté un transfert de 30 millions de livres sterling à West Ham United cet été.

Alors que la saison de Man Utd va de mal en pis, Antonio Silva et Jean-Clair Todibo ont été identifiés comme cibles pour réparer la défense d’Erik ten Hag. José Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images et Franco Arland/Quality Sport Images/Getty Images

Potins de papier

– Ailier des Wolverhampton Wanderers Pedro Neto est sur le radar de Liverpool, révèle Calciomercato. On pense que les Reds surveillent le joueur de 23 ans après sa forme impressionnante cette saison, mais ils devraient rivaliser avec Arsenal qui a également été associé à un intérêt pour sa signature. Neto a contribué à cinq buts en sept matchs de Premier League cette saison, des rapports récents indiquant que les Wolves ne seraient pas disposés à se séparer de lui en janvier.

– Des pourparlers ont été programmés par Arsenal alors qu’ils cherchent à parvenir à un accord sur un nouveau contrat avec le défenseur. Ben Blancrapports Fabrizio Romano. Les Gunners souhaiteraient récompenser le joueur de 25 ans pour sa forme impressionnante, avec l’optimisme qu’il souhaite rester à l’Emirates Stadium. White a été un acteur clé de l’équipe du manager Mikel Arteta depuis son arrivée en provenance de Brighton pour un montant de 50 millions de livres sterling en 2021.

– Plusieurs clubs de Premier League sont intéressés par l’attaquant de Brentford Ivan Toneyselon Initié au football, mais Newcastle United n’en fait pas partie. On dit que les Magpies estiment que Toney ne correspond pas au profil du type d’attaquant que le manager Eddie Howe souhaite acquérir, bien qu’ils restent à la recherche de renforts potentiels à l’ouverture de la fenêtre de transfert. Toney devrait être disponible pour la sélection en janvier lorsque sa suspension pour violation des règles de paris sera terminée, et a déjà été lié à Arsenal.

– La Juventus envisage de recruter le milieu de terrain de Tottenham Hotspur Pierre-Émile Hojbjergselon Gazzetta du Sport. Le Bianconeri seraient à la recherche d’un milieu de terrain alternatif dans un contexte d’incertitude persistante quant à l’avenir de Paul Pogbaet la dernière en date indique qu’ils pourraient lancer une approche pour l’international danois de 28 ans, qui était lié à un départ des Spurs cet été.

– L’Eintracht Francfort surveille de près le défenseur de Nuremberg Nathaniel Brundéclare Sky Sports Deutschland Florian Plettenberg. Le joueur de 20 ans a impressionné cette saison en deuxième division allemande, plusieurs équipes de Bundesliga surveillant sa situation de près. Son coéquipier, milieu de terrain de 17 ans Can Uzun On pense également qu’elle est sur le radar de Francfort.

– Objectif du Bayern Munich Nestory Irankunda a dit Sept nouvelles qu’il est « mentalement épuisé » par l’intérêt que lui portent les élites européennes. L’ailier d’Adelaide United, âgé de 17 ans, salué par certains comme un talent générationnel, est lié à un transfert chez les géants de la Bundesliga depuis plus de 18 mois, mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été concrétisé.