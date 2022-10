Transfer Talk – Man United a besoin de défenseurs, pensez à Frimpong

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Erik ten Hag veut plus d’arrières latéraux à Man United, envisage Jeremie Frimpong comme solution

Manchester United envisage un déménagement en janvier pour le Bayer Leverkusen Jérémie Frimpongselon Sports du ciel.

La nouvelle fait suite à l’admission d’Erik ten Hag selon laquelle il cherche une couverture dans les positions d’arrière droit et d’arrière gauche étant donné le nombre élevé de matchs que United aura à venir après la Coupe du monde.

Ten Hag est conscient que même s’il se sent l’arrière droit actuel Diogo Dalot continue de s’améliorer à la fois en termes de défense et de distribution, il dit que les Reds ont besoin de plus de couverture spécifiquement dans cette zone et sur l’autre flanc.

De plus, le contrat de Dalot expire à la fin de la saison en cours, tandis que l’autre arrière droit de United, Aaron Wan-Bissakane semble pas avoir les faveurs du coach néerlandais.

Erik ten Hag est à la recherche d’arrières latéraux pour Manchester United. Jeremie Frimpong est un arrière droit du Bayer Leverkusen et du programme de l’équipe nationale néerlandaise, et il pourrait être la réponse. Robbie Jay Barratt/AMA/Getty Images

“Nous avons besoin de deux bons arrières latéraux [on the left and right] parce que nous avons beaucoup de matchs à venir”, a déclaré le patron de United après la victoire 1-0 de United contre West Ham United dimanche.

Cela signifie que Frimpong, qui a marqué cinq buts et ajouté deux passes décisives lors de ses 17 sorties cette saison sous le patron de Leverkusen Xabi Alonso, continue de susciter l’intérêt de la moitié rouge de Manchester.

Chelsea aimerait également l’arrière convoité.

L’arrière droit néerlandais Frimpong est au Bayer Leverkusen depuis 2021. Le joueur de 21 ans a commencé sa carrière professionnelle au Celtic en 2019. Nikola Krstic/Agence BSR/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Newcastle United envisage de déménager en janvier pour le prodige brésilien de 18 ans Eguinaldoselon le soleil. Le jeune joue dans le deuxième niveau brésilien pour Vasco et peut jouer n’importe où le long de la ligne de front, bien qu’il favorise le côté gauche. Newcastle est l’un des nombreux clubs qui surveillent ses progrès, bien qu’ils devraient respecter une clause de libération de 26 millions de livres sterling, qui a été insérée lorsqu’il a récemment signé un contrat de cinq ans. Eguinaldo a marqué trois buts en 18 matchs cette saison.

– Arsenal, Newcastle et Liverpool pourraient être déçus si la prédiction de Marca selon laquelle Marco Asensio restera au Real Madrid se concrétise. La sortie rapports que le milieu de terrain espagnol pourrait être proche d’un renouvellement de contrat, bien qu’il ait semblé destiné à partir cet été. Le milieu de terrain de 26 ans ne joue toujours pas autant de matchs qu’il le souhaiterait, mais il a un impact sur les matchs et joue bien lorsqu’il est sur le terrain. L’agent Jorge Mendes devrait être informé d’un éventuel renouvellement de contrat dans les prochains jours.

– Alexandre Grimaldo est un homme recherché, et Calciomercato suggèrent que l’ailier de Benfica envisage de déménager à la Juventus. La Bianconeri n’est cependant pas le seul club européen à suivre le joueur de 27 ans. Le contrat de Grimaldo doit expirer en juin 2023, et bien que le patron de Benfica, Roger Schmidt, souhaite garder le joueur espagnol, il pourrait être tenté par un nouveau projet. “Bien sûr, j’espère qu’il restera, mais ce sont des situations qui font partie du football”, a déclaré Schmidt. “Si je le pouvais, je lui demanderais de rester à Benfica pendant de nombreuses années. Il devra décider.” Arsenal et Chelsea seraient également intéressés – et ajouteraient aux inquiétudes de Schmidt.

– Les dépisteurs du Real Madrid surveillent les progrès du joueur droitier du Sporting Lisbonne Pedro Porroselon le journaliste Ekrem Konour. La Los Blancos des dépisteurs étaient présents pour voir le joueur de 23 ans en action lors du match nul 1-1 contre Tottenham Hotspur en Ligue des champions en milieu de semaine. Porro joue à l’arrière droit mais peut également jouer dans une position plus avancée. Le contrat du joueur espagnol court jusqu’en 2025, mais Madrid, qui vise Porro depuis plus d’un an maintenant, pourrait être en ligne pour un déménagement l’été prochain.

– Eric Maxim Choupo-Moting est devenu un héros improbable pour le Bayern Munich cette saison, ce qui a incité le chef du Bayern Hasan Salihamidzic à dire Sports du ciel Allemagne que des pourparlers contractuels auront lieu avec l’attaquant en forme. Choupo-Moting, 33 ans, est un agent libre cet été, mais six buts lors de ses cinq dernières apparitions ont vu l’avenir de l’international camerounais remonter la liste des priorités du Bayern. Il a également deux passes décisives à ajouter à son brillant CV cette saison.