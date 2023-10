Transfer Talk: Man City va renégocier le contrat de Haaland

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Man City offrira à Haaland un contrat plus important s’il s’engage pour un séjour plus long

Manchester City souhaite donner l’attaquant Erling Haaland un nouveau contrat pour éviter de le perdre face au Real Madrid ou à Barcelone, comme l’a rapporté La Gazzetta du Sport.

Le joueur de 23 ans a déjà un contrat qui court jusqu’en 2027, bien que celui-ci comprenne une clause libératoire de 200 millions d’euros qui diminuera chaque année pendant toute la durée du contrat. Dans cet esprit, City est prêt à proposer à l’international norvégien un nouveau contrat qui augmentera son salaire et ajoutera une année supplémentaire à l’accord actuel tout en supprimant la clause de libération.

Le Real Madrid et Barcelone sont tous deux au courant de la clause actuelle de Haaland et suivraient donc tous les développements avec un vif intérêt.

Si Los Blancosles s sont incapables de signer Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain suite à des liens de longue date avec le joueur de 24 ans, le président du Real Madrid, Florentino Perez, devrait consacrer tous ses efforts à la signature de Haaland. Depuis le départ de Karim Benzema pour Al-Ittihad, le Real Madrid cherche à trouver un remplaçant de renom.

Il n’est pas surprenant que City souhaite garder Haaland, surtout après qu’il a battu de nombreux records de buts lors de sa première campagne après avoir rejoint l’équipe de Premier League du Borussia Dortmund la saison dernière.

La forme impressionnante du Norvégien devant le but s’est poursuivie dans la campagne en cours, au cours de laquelle il a marqué huit buts en autant de matches de Premier League cette saison.

Potins de papier

– Le Borussia Dortmund souhaite recruter l’ailier de Manchester United Jadon Sancho mais il aurait du mal à se permettre le joueur de 23 ans s’il ne se qualifiait pas pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, selon Discussion en équipe. Les Red Devils espèrent rapporter plus de 50 millions de livres sterling et Dortmund devra peut-être attendre l’été ou accepter un prêt qui pourrait inclure une option pour rendre l’accord permanent. Sancho serait heureux de rejoindre le club de Bundesliga alors que les équipes saoudiennes l’ont également regardé.

– Le Bayern Munich recherche un joueur de 17 ans Assan Ouédraogo, le milieu de terrain de Schalke 04 bénéficiant d’une clause libératoire d’une valeur comprise entre 15 et 20 millions d’euros, rapporte Florian Plettenbergg. Le rapport ajoute qu’ils pourraient le signer dans le cadre d’un accord à long terme comprenant un prêt initial à Schalke. Le RB Leipzig, le Bayer Leverkusen et Brighton & Hove Albion s’intéressent également à l’adolescent.

– L’AC Milan espère recruter un attaquant et pourrait remplacer Porto Mehdi Tarémi en janvier, rapporte Calciomercato. Le rapport ajoute que Lille Jonathan David reste l’objectif principal de l’été avec des contacts déjà pris. Cela intervient alors que le club cherche à renouveler le contrat d’Olivier Giroud, qui expire actuellement à la fin de la saison.

– Le Bayern Munich vise toujours à recruter le défenseur central de Chelsea Trevoh Chalobah pendant le mercato de janvier, rapporte Florian Plettenberg. Le rapport ajoute que les contacts entre les champions de Bundesliga et le joueur de 24 ans ne se sont pas rompus depuis l’été. Chalobah souhaite rejoindre le Bayern et l’idée d’un prêt avec option pour rendre l’accord permanent existe, même si aucune discussion concrète n’a encore eu lieu.

– Des clubs de Serie A et étrangers – notamment de Bundesliga – s’intéressent à l’attaquant de Parme Adrien Benedyczakrapports Calciomercato, Sassuolo ayant déjà tenté de recruter le joueur de 22 ans cet été. Benedyczak a marqué six buts en neuf matches de Serie B jusqu’à présent cette saison et Parme souhaite prolonger son contrat, qui devrait actuellement se terminer en 2025.