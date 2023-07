Transfer Talk: Man City regarde Barella de l’Inter si Silva part

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Barella de l’Inter sur la liste de Man City

Manchester City pourrait se tourner vers le milieu de terrain de l’Internazionale Nicolas Barella s’ils perdent Bernardo Silva cet été, selon Tutomercatoweb.

La star évaluée à 50 millions de livres sterling est également recherchée par Liverpool et Newcastle United, mais le patron de City, Pep Guardiola, tient à renforcer son milieu de terrain après le départ d’Ilkay Gundogan à Barcelone, ainsi que la sortie potentielle de Silva avant le début de la nouvelle saison.

City serait en train de négocier avec le Paris Saint-Germain un éventuel départ de Silva pour un montant d’environ 100 millions d’euros. Si le milieu de terrain de 28 ans terminait son transfert dans la capitale française, City était suffisamment impressionné par la qualité et l’attitude de Barella lors de la finale de la Ligue des champions pour croire qu’il pourrait être le remplaçant idéal.

L’Inter, cependant, hésite à ce que Barella parte et a déjà rejeté une offre de Newcastle cet été. Avec Newcastle, Liverpool suit depuis un certain temps Barella, 26 ans, et les deux clubs craignent que l’intérêt de City ne fasse maintenant grimper ses honoraires.

L’Inter pourrait même demander autant que les frais de 105 millions de livres sterling qu’Arsenal a payés à West Ham United pour signer Declan Rice, car Barella est toujours sous contrat depuis trois ans et est un joueur si clé et talismanique.

La superbe saison de Nicolo Barrella à l’Inter a plusieurs équipes de Premier League qui le regardent. Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

– West Ham intensifie ses plans pour apporter James Ward-Prowse de Southampton, selon le Gardien. Le patron des Hammers, David Moyes, souhaite réinvestir une partie de l’argent du départ susmentionné de Rice à Arsenal pour ajouter deux milieux de terrain ayant une expérience en Premier League. Moyes est particulièrement intéressé par les capacités de jeu de Ward-Prowse, et le joueur de 28 ans pourrait être disponible pour environ 45 millions de livres sterling. Moyes s’intéresse également à Fulham João Paulinha et milieu de terrain de l’AS Monaco Youssouf Fofana.

– Ancien gardien de Manchester United David de Gea a rejeté un transfert à l’Inter Milan parce qu’il est déçu du salaire net proposé par le club italien, selon le Enregistrement quotidient. Ils pensent que l’Espagnol cherche à obtenir un salaire net de 8,7 millions de livres sterling, ce qui dépasse de loin l’offre du club italien de 4,3 millions de livres sterling, et qui pourrait même le priver des budgets de nombreux clubs. La préférence de De Gea serait un retour en Liga après une absence de 12 saisons après son transfert de l’Atletico Madrid à United. L’Inter, quant à lui, a plutôt tourné son attention vers le Shakhtar Donetsk Anatoli Trubin et celui du Bayern Munich Yann Sommer.

– Al Ahli cherche à recruter le milieu de terrain d’Arsenal Thomas Party, selon le Courrier quotidien. Le club saoudien a déjà recruté Roberto Firmino de Liverpool et Edouard Mendy de Chelsea et est sur le point de sceller les transferts de Ryad Mahrez de Manchester City et Allan Saint Maximin de Newcastle United. Partey, 30 ans, est avec Arsenal pour la tournée de pré-saison du club aux États-Unis, mais le Ghanéen est ouvert à une décision.

– Newcastle tient à l’arrière latéral de Southampton Tino Livramentoselon le Soleil. Le joueur de 20 ans peut jouer à la fois à l’arrière droit et à l’arrière gauche et bien qu’il ait raté toute la saison dernière en raison d’une blessure au LCA, le patron des Magpies, Eddie Howe, pense qu’il peut fournir une bonne couverture pour sa défense. Cependant, on dit que Newcastle travaille dans le cadre de contraintes FFP strictes, et ils devront donc peut-être trouver un moyen créatif de permettre tout mouvement au défenseur.

– La Juventus a envie de tenter Franck Kessie loin de Barcelone et sont prêts à utiliser Federico Chiesa dans l’accord, selon Corriere della Sera. La partie italienne cherche à remplacer Paul Pogba, qui devrait signer avec une équipe en Arabie Saoudite. Cependant, la Juve n’est pas prête à payer des frais pour Kessie, 26 ans, et pourrait donc également rechercher une option de prêt. Cependant, Barcelone pourrait plutôt opter pour l’Atletico Madrid João Félix et utiliser Kessie, aux côtés Ferran Torrespour sceller un accord avec Atleti.