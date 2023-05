Transfer Talk: Man City, le Real Madrid regarde Alphonso Davies

La fenêtre de transfert d’été n’est peut-être pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Real Madrid, Man City regarde Davies

Le Real Madrid et Manchester City sont intéressés par la signature de l’arrière gauche du Bayern Munich Alphonse Daviesselon Florian Plettenberg de Sky Sports Deutschland.

L’international canadien de 22 ans est considéré comme une cible de transfert pour l’équipe de LaLiga, mais le directeur du football de la ville, Txiki Begiristain, aimerait Davies au stade Etihad.

Le manager de la ville, Pep Guardiola, n’a pas eu d’arrière gauche permanent cette saison, après avoir utilisé Bernardo Silva à ce poste après que Joao Cancelo ait été prêté au Bayern.

Cependant, tout mouvement pour Davies pourrait être difficile, l’équipe de Bundesliga cherchant à le garder. Il est resté un joueur clé pour eux depuis qu’il a rejoint les Whitecaps de Vancouver de la MLS en 2018, tout en contribuant à neuf buts dans toutes les compétitions cette saison.

Au milieu de l’intérêt de toute l’Europe, la hiérarchie de l’Allianz Arena prévoit de tenir des pourparlers contractuels qui prolongeraient son séjour en Allemagne au-delà de l’été 2025.

Alphonso Davies a été un contributeur clé du Bayern Munich. Gaston Szerman/DeFodi Images via Getty Images

– Plusieurs joueurs ont été mis à disposition pour le transfert par Barcelone cet été, révèle sport. Le Blaugrana sont prêts à se séparer de Jordi Alba, Franck Kessie, Ansu Fatiet Ferran Torres, la hiérarchie du club cherchant à passer à des joueurs qui n’ont pas joué parmi les minutes les plus élevées cette saison. Il est rapporté que le manager Xavi Hernandez s’entretiendra avec eux des projets du club.

– Des entretiens ont eu lieu entre le directeur sportif du Paris Saint-Germain Luis Campos et les représentants de l’attaquant de Tottenham Hotspur Harry Kanecomprend Marché du pied. Le PSG reste à la recherche d’un attaquant cet été, et la dernière en date indique que sa liste restreinte est à Kane et Napoli. Victor Osimhen. Il est rapporté qu’il y a un intérêt des deux côtés concernant un accord potentiel. Kane, 29 ans, a également été lié à Manchester United.

– Barcelone n’envisage pas de déménager pour l’attaquant du PSG Neymar malgré son intérêt pour un retour, selon Relevo. Le joueur de 31 ans chercherait à s’éloigner de Paris, mais on s’inquiète de son bilan de blessures, ainsi que de savoir s’il se concentrerait sur l’aide à l’équipe à long terme. Il a contribué à 24 buts en 20 matches de Ligue 1 avant de se blesser à la cheville en fin de saison en février.

– La Juventus est sur le point de conclure un nouvel accord avec l’ailier Angel Di Mariadit Calciomercato. Le Bianconeri On dit qu’il en est aux dernières étapes du processus de négociation avec le joueur de 35 ans, mais Barcelone et les clubs de son Argentine natale restent intéressés. Il a fait 36 ​​apparitions dans toutes les compétitions cette saison.

– Attaquant de West Ham United Danny Ing est susceptible de rester avec le club, rapporte Initié du football. Alors que les Hammers souhaitent décrocher un attaquant, Ings, 30 ans, ne sera pas remplacé après avoir rejoint Aston Villa en janvier. L’équipe de David Moyes est liée à un transfert pour l’attaquant de Strasbourg Habib Diallo.