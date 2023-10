Le mercato estival est fermé dans toute l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Real Madrid veut Mbappe mais veut des garanties

Le Real Madrid veut des garanties de l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé avant un transfert potentiel l’été prochain, selon sport.

Le joueur de 24 ans reste la priorité du club de Liga, mais il semblerait que le président du club, Florentino Perez, souhaite éviter une répétition de l’été dernier et exige que l’international français s’engage pleinement dans un transfert à Santiago. Bernabeu d’ici la fin de la saison précédente Les Blancos envisagera de faire une démarche officielle.

On dit que Mbappé devrait rejeter la prochaine offre de contrat du PSG, ce qui pourrait ouvrir la porte à des clubs de toute l’Europe, qui pourront proposer un accord pré-contractuel en janvier.

Le Real Madrid aurait été « confus » à la suite d’informations selon lesquelles ses représentants auraient pris contact avec Liverpool et Chelsea, et pourrait calmer son intérêt s’il y avait des signes indiquant qu’un accord pourrait être difficile à conclure – ce qui pourrait les amener à chercher à le marché des alternatives potentielles dans leur recherche d’un avant-centre.

– Manchester City étudie d’éventuelles demandes de prêt pour le milieu de terrain Kalvin Phillipsécrit Gazzetta du Sport. La Juventus fait partie des clubs qui ont été approchés pour un accord, le manager Massimiliano Allegri donnant la priorité à l’amélioration de son milieu de terrain en janvier. L’international anglais de 27 ans a eu du mal à gagner beaucoup de temps de jeu depuis son arrivée au stade Etihad en provenance de Leeds United, et devrait être disponible pour un transfert lorsque la fenêtre s’ouvrira.

– Le Real Madrid est intéressé par l’ailier du Bayern Munich Alphonso Daviesselon Image. L’équipe de Liga considérerait le joueur de 22 ans comme une « signature de rêve », et il semblerait qu’il aimerait passer au Santiago Bernabeu l’été prochain, lorsque Davies entrera également dans la dernière année de son contrat. . Il a fait 10 apparitions dans toutes les compétitions pour l’équipe du manager Thomas Tuchel cette saison.

– Les pourparlers devraient commencer dans les prochains mois entre la Juventus et Federico Chiesa sur un nouveau contrat, révèle Calciomercato. Chiesa, 25 ans, entamera les 18 derniers mois de son contrat en janvier, mais le Bianconeri souhaitent le récompenser avec un nouveau contrat après son récent retour en forme suite à une blessure la saison dernière. Il a marqué quatre buts en sept matches lors de la campagne actuelle de Serie A.

– Crystal Palace a trouvé un accord avec le gardien Sam Johnston sur un nouveau contrat, rapporte Fabrizio Romano. L’international anglais de 30 ans a prolongé son séjour à Selhurst Park jusqu’à l’été 2027, et il semblerait qu’il signera ses conditions dans les prochaines 24 heures. L’accord comprendrait également une clause d’option qui permet aux Eagles de prolonger son séjour au club d’un an supplémentaire.

– Les scouts ont été chargés de trouver un remplaçant au milieu de terrain de Newcastle Sandro Tonali s’il se voit imposer une interdiction à long terme, révèle Initié au football. Les Magpies craignent de se retrouver sans lui pendant un certain temps au milieu d’une enquête sur les paris illégaux en Italie, et il semble qu’ils chercheront à trouver un palliatif en janvier.