Transfer Talk: Madrid et City tournent autour de l’incertitude de Davies

Le mercato estival est terminé pour les meilleures ligues européennes, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues.

TOP STORY : Madrid et City regardent Davies

Manchester City et le Real Madrid sont prêts à s’affronter dans la poursuite de l’arrière gauche du Bayern Munich. Alphonso Daviesrapports Calciomercato.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Davies est devenu l’un des talents les plus brillants du football, contribuant à cinq titres de Bundesliga, tout en remportant le trophée de l’UEFA Champions League en 2020. Cependant, son avenir avec le club semble incertain.

L’international canadien est sous contrat avec les champions de Bundesliga jusqu’en 2025 mais ne s’est pas engagé sur un nouvel accord avec l’équipe bavaroise. En conséquence, le Bayern pourrait être contraint de se séparer de Davies, afin de s’assurer de recevoir une rémunération pour le défenseur, au lieu de le perdre lors d’un transfert gratuit en 2025.

Si le joueur de 22 ans souhaite quitter le Bayern, il est rapporté que Manchester City et le Real Madrid l’attendront tous deux dans les coulisses. City serait disposé à renforcer ses options d’arrière gauche, les champions de Premier League utilisant actuellement Josko Gvardiol à ce poste. Cependant, l’international croate n’est pas un arrière latéral naturel.

Le Real Madrid, quant à lui, est également désireux d’élargir ses options à l’arrière gauche, avec Ferland Mendy’s avenir avec Les Blancos pas clair. Les géants espagnols ont également récemment été liés à l’arrière gauche de Boca Juniors. Valentin Barcoindiquant qu’il s’agit d’une position élevée sur la liste des priorités de l’équipe de LaLiga.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Projection des performances des stars de l’USMNT dans les nouveaux clubs de l’Euro

Alphonso Davies, cible de Man City et du Real Madrid, a été la vedette de la victoire 3-0 du Bayern Munich contre Fribourg dimanche. Alexandre Hassenstein/Getty Images

Potins de papier

– Manchester United souhaite conclure un accord pour le défenseur du Sporting CP Gonçalo InácioCependant, les Red Devils seront confrontés à la concurrence de Liverpool et de Newcastle United, selon Initié au football. Le rapport suggère que le Sporting est résigné à se séparer du joueur de 22 ans, avec une clause de libération de 52 millions de livres sterling, cependant, ce chiffre pourrait s’avérer être une pierre d’achoppement pour Man United. Il est rapporté que les géants de la Premier League devraient faciliter les départs avant de chercher à compléter leur équipe, ce qui s’est avéré une tâche difficile pour Erik ten Hag lors de la dernière fenêtre de transfert.

– Milieu de terrain de Tottenham Hotspur Giovani Lo Celso ne quittera pas le club, malgré l’intérêt de Barcelone, rapporte sport. Il a été rapporté tout au long de l’été que les géants catalans étaient intéressés par l’international argentin, qui semblait sur le point de quitter le nord de Londres. Cependant, le rapport indique que sous la direction du manager des Spurs, Ange Postecoglou, Lo Celso semble prêt à rester au club, ce qui pourrait mettre fin à l’intérêt de Barcelone pour le joueur de 27 ans.

– Chelsea est ouvert aux discussions avec le milieu de terrain Conor Gallagher concernant un nouveau contrat suite à l’intérêt d’un certain nombre de rivaux de Premier League, selon Initié au football. Il est rapporté que Gallagher en a fait assez pour impressionner le manager Mauricio Pochettino, ce qui pourrait voir son contrat prolongé à Stamford Bridge, où il lui reste actuellement moins de deux ans sur son contrat actuel. West Ham United et Tottenham auraient manifesté leur intérêt pour le joueur de 23 ans cet été.

– Le Real Madrid espère assurer l’avenir à long terme de l’ailier Vinicius Juniordans l’espoir de conclure un nouveau contrat avec le joueur de 23 ans, selon Calciomercato. Le contrat actuel de l’international brésilien avec les géants de la Liga expirera en 2024, ce qui laisse le club désespéré de conclure un nouvel accord avec l’ailier. Le rapport indique que le club espagnol espère prolonger son contrat jusqu’en 2028.

– Le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite tentera d’attirer l’Inter Miami CF Lionel Messi à la Saudi Pro League dans le cadre d’un accord de prêt, suggère Rudy Galetti. Suite à l’échec de l’Inter Miami à atteindre les séries éliminatoires de la MLS, Messi ne jouera pas pour le club entre le 21 octobre et fin février 2024, laissant la porte ouverte à un éventuel accord de prêt pour l’international argentin.