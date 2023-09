Transfer Talk: Madrid considère Haaland comme une alternative à Mbappe

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Madrid voit Haaland et Alvarez comme alternatives à Mbappe

Le Real Madrid cherche à recruter l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé en janvier, selon sport. L’équipe de Liga a fait de l’international français de 24 ans sa priorité à l’ouverture de la fenêtre de transfert, mais s’ils ne parviennent pas à un accord complet pour le signer cet hiver, ils commenceront à aborder des options alternatives.

Les options alternatives ? Les attaquants de Manchester City Erling Haaland et Julian Álvarez.

L’international argentin de 23 ans est la dernière star à apparaître sur le radar du club de la capitale espagnole. Alors que Les Blancos savent qu’un transfert sera difficile, ils espèrent que l’intérêt de City pour l’attaquant de Brighton & Hove Albion EvanFerguson pourrait rendre un accord possible.

Julian Alvarez et Erling Haaland Matt McNulty/Getty Images

Les champions de Premier League seraient prêts à faire une offre comprenant des frais de transfert de 110 millions d’euros pour recruter l’international irlandais de 18 ans, qui a réussi un tour du chapeau lors de la victoire 3-1 contre Newcastle United en septembre. 2.

Le Real Madrid est très optimiste quant à sa capacité à recruter Alvarez, qui, selon eux, deviendra le troisième choix de l’Etihad si le manager Pep Guardiola acquiert Ferguson des Seagulls. Une telle décision pourrait déclencher un effet domino, l’équipe de LaLiga cherchant alors à explorer un transfert de 60 millions d’euros pour l’ancien joueur vedette de River Plate.

Potins de papier

– Tottenham Hotspur s’apprête à recruter un défenseur central Luka Vuskovic de Hajduk Split, rapporte Fabrizio Romano. Les clubs finalisent les formalités administratives pour officialiser cette décision, le jeune espoir de 16 ans acceptant un contrat de cinq ans pour passer à la Premier League. Vuskovic aurait donné la priorité à un transfert vers les Spurs au milieu de l’intérêt de plusieurs grands clubs.

– Milieu de terrain de Fulham João Palhinha a informé le club qu’il souhaitait être autorisé à rejoindre le Bayern Munich à l’ouverture du mercato de janvier, écrit Discussion d’équipe. Les champions de Bundesliga avaient conclu un accord pour le joueur de 28 ans, mais l’ont vu échouer après que les Cottagers n’aient pas réussi à trouver un remplaçant, après avoir échoué dans leur tentative de recruter Scott McTominay de Manchester United.

– Brentford exigera des frais de transfert de 70 millions de livres sterling s’il veut se séparer de l’attaquant Ivan Toney en janvier, rapporte Initié au football. On dit que Chelsea apprécie le joueur de 27 ans, mais les Bees ne veulent pas le déplacer au cours de la saison, car ils auraient moins de temps pour trouver un remplaçant. Toney, qui purge actuellement une suspension pour avoir enfreint les règles de paris de la FA, devrait revenir au football compétitif le 14 janvier.

– Une équipe de la Liga envisage de faire une démarche de 9 millions d’euros pour le défenseur du Club America Kevin Alvarezselon Ekrem Konur. Le joueur de 24 ans, qui compte 14 sélections pour le Mexique, a impressionné depuis qu’il a quitté Pachuca cet été, et les dernières informations indiquent qu’il apparaît désormais comme une option pour les équipes européennes.

– Chelsea et Newcastle font partie des équipes en lice pour la signature de l’ailier des Pyramids Ibrahim Adelécrit Discussion en équipe. L’international égyptien de 22 ans aurait suscité beaucoup d’intérêt en Europe ces derniers temps, après avoir été sur le point de passer aux Rangers, mais maintenant, plusieurs équipes de Premier League auraient rejoint la course pour le recruter.