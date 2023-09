Transfer Talk : Madrid complote pour le Canadien Alphonso Davies

Le mercato estival est fermé dans toute l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Madrid lié au déménagement de Davies

Le Real Madrid garde un œil sur le flyer du Bayern Munich Alphonso Daviesselon Relevé.

L’arrière gauche est en fin de contrat avec les champions de Bundesliga en 2025 et les négociations pour un nouvel accord sont actuellement dans une impasse. L’incertitude liée aux changements administratifs du club, marqués par le départ de l’ancien directeur Hasan Salihamidzic à la fin de la saison 2022-23, a dans un premier temps mis les négociations entre parenthèses. Les géants bavarois souhaitent désormais revenir sur les discussions sur une prolongation de contrat car ils sont déterminés à conserver l’international canadien à l’Allianz Arena.

Davies serait conscient de l’intérêt de Madrid et le Bayern pourrait être contraint de se séparer du joueur de 22 ans l’été prochain pour éviter qu’il ne parte avec un transfert gratuit. L’entraîneur Thomas Tuchel a déjà un remplaçant pour Davies dans l’équipe du Bayern, en la personne de Raphaël Guerreiro.

Relevo a déjà signalé que Madrid est prêt à finaliser un accord plus tôt pour Davies si l’opportunité se présente au bon prix.

Le contrat d’Alphonso Davies avec le Bayern Munich expire en 2025 et, en l’absence d’un nouvel accord, le Real Madrid suit la star canadienne. Gaston Szerman/DeFodi Images via Getty Images

Potins de papier

– Barcelone envisage une décision pour le Real Betis Guido Rodriguezselon sport. Le club catalan souhaite recruter le joueur de 29 ans pour renforcer le milieu de terrain central, seul Oriol Romeu occupant actuellement ce poste. L’international argentin est en fin de contrat l’année prochaine et Les Verdiblancos ont proposé un contrat renouvelé au milieu de terrain, dans l’espoir de ne pas le perdre lors d’un transfert gratuit. Il est rapporté qu’une décision pourrait être envisagée en janvier si le Barça parvient à résoudre ses problèmes de fair-play financier.

– West Ham United et Crystal Palace pourraient rétablir leur intérêt dans Hugo Ekitike en janvier, rapporte Initié au football. L’attaquant de 21 ans devrait quitter les géants de la Ligue 1 en janvier, après avoir refusé de rejoindre l’Eintracht Francfort dans le cadre de l’accord impliquant Randal Kolo Muani. Il semblerait que l’international français des moins de 21 ans soit favorable à un transfert en Premier League, ce qui a incité les deux clubs londoniens à tenter à nouveau d’obtenir sa signature après leurs efforts infructueux cet été.

– Brighton & Hove Albion rivalisera avec Manchester City et la Juventus dans la course à la signature Valentin Barcole Soleil rapports. Les Seagulls sont convaincus de pouvoir obtenir la signature de l’arrière gauche de 19 ans de Boca Juniors après avoir failli activer sa clause libératoire de 10 millions de livres sterling cet été. Même si le club argentin pourrait proposer un nouveau contrat à l’international argentin des moins de 20 ans, trois fois sélectionné, il devra faire face à une concurrence féroce.

– Nice s’apprête à annoncer la signature d’un agent libre Salvatore Sirigu, Fabrizio Romano rapports. Le gardien de 36 ans va rejoindre le club de Ligue 1 après s’être entraîné avec eux cette semaine. L’ancien gardien du Paris Saint-Germain rejoindra Les Aiglons pour servir de doublure à l’actuel numéro 1 Marcin Bulka, suite au départ de Kasper Schmeichel, qui joue désormais à Anderlecht.

– Chelsea cherchera à passer à autre chose Trevoh Chalobah dans le cadre de leurs efforts pour résoudre les problèmes de fair-play financier, selon Initié au football. Le défenseur de 24 ans n’a pas encore joué pour les Bleus cette saison après s’être blessé lors de l’entraînement pré-saison.