Transfer Talk: Lyon considère Pulisic de l’USMNT comme une décision prioritaire

La fenêtre de transfert d'été est ouverte pour certaines ligues en Europe et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent.

TOP STORY: Pulisic une priorité pour Lyon

Lyon a identifié l’ailier de Chelsea Christian Pulišić comme une priorité essentielle cet été, selon L’Équipe.

Des pourparlers auraient eu lieu entre l’équipe de Ligue 1 et les représentants du joueur de 24 ans, avec Les Gones espoir de remporter la course à sa signature devant un certain nombre d’équipes en Europe.

Une grande partie de l’intérêt pour lui vient de la Serie A où Napoli, l’AC Milan et la Juventus souhaitent tous ajouter la star de l’USMNT à leur équipe. Cependant, Lyon se positionne en tête de file pour un accord où les Bleus seraient à la recherche d’une offre de 20 millions d’euros.

Pulisic a eu du mal à s’imposer comme un habitué de Stamford Bridge la saison dernière, ne commençant que huit fois avec un but en Premier League. Il reste en forme solide pour l’équipe américaine, ayant marqué deux fois lors de la victoire 3-0 de la demi-finale de la Ligue des Nations de l’USMNT contre le Mexique avant de remporter le titre 2-0 contre le Canada récemment.

Le club français appartient à l’homme d’affaires américain John Textor, qui détient également des participations majoritaires dans Crystal Palace, club de Premier League, et Botafogo au Brésil.

PAPIER GOSSIP

– de Fulham João Palhinha a été identifié comme une option de transfert potentielle par Barcelone, écrit sport. Le Blaugrana sont à la recherche d’un milieu de terrain défensif cet été alors qu’ils recherchent un remplaçant pour l’Inter Miami Sergio Busquetset il est rapporté que la hiérarchie du club, y compris le directeur sportif Deco, pense que le joueur de 27 ans convient parfaitement aux champions de LaLiga.

– Alors que les pourparlers avec Chelsea sur un accord pour Monture de maçon continuent de caler, Manchester United est sur le point de se concentrer sur le milieu de terrain de Brighton Moises Caicedoselon Les temps. Le joueur de 21 ans a suscité beaucoup d’intérêt après une campagne réussie avec les Seagulls, qui sont prêts à le déplacer s’ils reçoivent une offre d’environ 80 millions de livres sterling. Il est rapporté que les Red Devils ne signeront qu’un seul milieu de terrain et qu’une approche pour Caicedo pourrait mettre fin à leur intérêt pour Mount.

– Al Nassr envisage un transfert potentiel pour l’attaquant de l’Atletico Madrid Antoine Griezmannselon Marché du pied. Des pourparlers auraient déjà eu lieu avec les représentants du joueur alors que l’équipe saoudienne de la Pro League cherche à fournir des renforts pour soutenir Cristiano Ronaldo, et Griezmann aurait une clause de libération dans son accord d’une valeur de 20 millions d’euros. Le joueur de 32 ans a connu la campagne la plus productive de sa carrière la saison dernière, marquant 15 buts tout en aidant 16 autres en 38 matches de Liga.

– Le Borussia Dortmund est sur le point de faire son offre d’ouverture à l’Ajax pour le milieu de terrain international mexicain Edson Alvarezdit Florian Plettenberg de Sky Sports Deutschland. Le joueur de 25 ans est devenu une cible clé pour BVB cet été, et il est rapporté qu’ils proposeront une offre de 40 millions d’euros pour acquérir Alvarez du côté de l’Eredivisie. Il a contribué à six buts en 31 matches de championnat la saison dernière et a également été sur le radar de Chelsea.

– Au milieu d’un intérêt croissant pour sa signature, Manchester City a proposé un milieu de terrain offensif Bernardo Silva un nouveau contrat, rapporte Les temps. Le Paris Saint-Germain, Barcelone, ainsi que des clubs de la Saudi Pro League ont tous récemment été liés à l’intérêt pour le joueur de 28 ans, et le dernier indique que les Citizens tentent de conjurer l’intérêt pour lui avec des conditions améliorées à le stade Etihad. Son contrat actuel doit expirer à l’été 2025.