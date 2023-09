Transfer Talk : Luka Modric va-t-il rejoindre Lionel Messi à Miami ?

Le mercato estival est terminé pour les meilleures ligues européennes, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Miami envisage le déménagement de Modric

L’Inter Miami CF pourrait faire un pas pour le milieu de terrain du Real Madrid Luka Modrićselon le journal croate The Horaires de Dubrovnik.

Le copropriétaire du club, David Beckham, serait désireux d’ajouter l’international croate à ses côtés, où il espère le voir sur le terrain aux côtés de Lionel Messi.

Modric a signé en juin un nouveau contrat qui le garantit au Santiago Bernabeu jusqu’à l’été prochain, mais après avoir effectué une seule titularisation en Liga cette saison au milieu d’une concurrence difficile pour les minutes au centre du terrain, il semblerait que le manager Carlo Ancelotti pourrait être prêt à se séparer du joueur de 38 ans en janvier s’il reçoit une offre de la part de la MLS.

L’Inter Miami, qui a également ajouté les anciennes stars de Barcelone Sergio Busquets et Jordi Alba, a également été lié à l’ancien Blaugrana et maintenant Gremio en avant Luis Suarezqui aurait déjà été autorisé à quitter l’équipe brésilienne de Serie A à la fin de la campagne de championnat.

La légende du Real Madrid, Luka Modric, aux côtés de l’icône du Barça, Leo Messi, en MLS ? Cela pourrait arriver si l’on en croit les informations en provenance de Croatie. Matthieu Ashton – AMA/Getty Images

Potins de papier

– Ancien gardien de Manchester United David de Géa pourrait prendre sa retraite s’il ne reçoit pas une offre appropriée, selon le Gardien. Le joueur de 32 ans est agent libre depuis qu’il a quitté Old Trafford à la fin de son contrat en juillet, mais il semblerait qu’il envisage de raccrocher ses gants s’il n’a pas l’opportunité d’être le n°1. gardien de but dans un club « majeur ». Il aurait reçu des offres de l’Arabie saoudite, mais il reste concentré sur le fait de jouer dans les meilleurs championnats européens.

– Une clause libératoire de l’ordre de 100 millions de livres sterling a été incluse dans Bruno Guimarães‘ nouveau contrat à Newcastle United, révèle Fabrizio Romano. Il serait sur le point de signer de nouveaux termes à St. James’ Park jusqu’à l’été 2028, le joueur de 25 ans souhaitant prolonger son séjour avec les Magpies.

– Plusieurs clubs surveillent le gardien de l’Athletic Club Unai Simonrapports Ekrem Konur. Le joueur de 26 ans pourrait être transféré à l’ouverture de la fenêtre de transfert en janvier, et on pense que l’équipe de LaLiga envisage une décision pour la star de Gremio. Gabriel Grando comme remplaçant potentiel s’ils se séparent de leur n°1.

– Arsenal cherche à récompenser l’arrière gauche Alexandre Zinchenko avec un nouveau contrat, écrit Initié au football. Bien qu’il lui reste trois ans sur son contrat actuel à l’Emirates Stadium, l’international ukrainien de 26 ans est sur le point de recevoir une augmentation de salaire, alors que le manager Mikel Arteta cherche à assurer son avenir à long terme au club. Zinchenko est arrivé dans le nord de Londres en provenance de Manchester City l’été dernier.

– Milieu offensif Jesse Lingard est sur le radar d’Al Shabab, déclare un journaliste de CBS Ben Jacobs. Lingard est agent libre depuis qu’il a été libéré par Nottingham Forest cet été et se serait récemment rendu en Arabie Saoudite pour s’entraîner avec Al Ettifaq, le manager Steven Gerrard envisageant de déménager pour lui. Si un accord n’est pas conclu, Al Shabab pourrait alors faire une démarche pour le joueur de 30 ans.