Transfer Talk – L’offre de 67 millions de livres sterling de Manchester United pour le transfert de Jadon Sancho rejetée par le Borussia Dortmund

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: BVB rejette l’offre d’Utd sur le transfert de Sancho

Manchester United a vu une première offre rejetée par le Borussia Dortmund pour l’ailier Jadon Sanchoservices de, selon le BBC.

Les Red Devils sont liés au joueur de 21 ans depuis l’été dernier, plaçant une offre initiale de 67 millions de livres sterling pour entamer des discussions avec le club de Bundesliga.

Dortmund devrait conserver près de 77,5 millions de livres sterling et 4,25 millions de livres sterling supplémentaires de bonus avec les frais payés en quatre ans, plutôt que la préférence de United de cinq.

Des rapports récents suggèrent que les représentants de Sancho et United ont accepté des conditions personnelles, laissant un accord sur la structure de paiement et le temps entre les deux clubs le seul obstacle actuel. L’accord de Sancho à Dortmund dure encore deux ans.

L’international anglais est l’un des nombreux meilleurs talents de la Bundesliga qui sera exposé aux championnats d’Europe, commençant potentiellement aux côtés de son coéquipier du BVB. Jude Bellingham pour les Trois Lions. Un tournoi impressionnant pourrait voir la valeur de transfert des deux joueurs augmenter encore plus.

Sancho a joué un rôle important pour son club cette saison, ajoutant 20 buts en 26 apparitions en Bundesliga. Il a également marqué un doublé important pour sécuriser le DFB Pokal pour Dortmund lors d’une victoire 4-0 sur le RB Leipzig.

jouer 0:23 Jadon Sancho filme le tir aérien de son coéquipier anglais Jude Bellingham en jouant au basket.

PAPIER COMMERCE

– Arsenal et Newcastle United s’intéressent au défenseur de Fulham Tosin Adarabioyo cet été alors que les deux équipes cherchent à renforcer leurs options défensives. Le courrier quotidien rapporte que le joueur de 23 ans devrait quitter les Cottagers cet été avec une clause de libération de 10 millions de livres sterling dans le contrat actuel du joueur. Le défenseur a rejoint l’équipe de Scott Parker depuis Manchester City en 2020 pour environ 1,5 million de livres sterling, impressionnant par ses contributions défensives aux côtés du prêteur Joachim Andersen.

– Manchester United et Liverpool pourraient se battre pour la signature du défenseur Cristian Romero, selon Calciomercato. Le joueur de 23 ans a impressionné pour l’Atalanta après avoir été prêté par la Juventus au club basé à Bergame, susceptible de déclencher une clause de 16 millions d’euros pour le signer définitivement. Si cela se produit, le club est alors prêt à écouter les propositions des autres équipes de signer le défenseur argentin, à condition que les offres se situent autour de la barre des 50 millions d’euros.

– Le Real Madrid a reçu un coup dur pour Kylian Mbappé en raison du nouveau contrat de Neymar, selon COMME. Neymar, 29 ans, a signé un nouveau contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025 mais sous la promesse que son partenaire de grève Mbappe reste au club cet été. Mbappe, 22 ans, a été lié à un déménagement à Los Blancos comme leur signature de chapiteau dans la fenêtre à venir. L’international français n’a plus qu’un an sur son contrat, ce qui pourrait le voir partir en transfert gratuit la saison prochaine.

– Barcelone a offert les services de Antoine Griezmann à la Juventus, selon Calciomercato. Le joueur de 30 ans serait malheureux et en disgrâce sous le nouveau président Joan Laporta. L’international français est actuellement en service avec son pays pour le Championnat d’Europe cet été et d’éventuelles discussions pourraient être plus probables après le tournoi, bien que tout investissement proche des 120 millions d’euros annoncés pour lequel il a signé serait impossible pour le club italien.

– Leeds United souhaite recruter un jeune milieu de terrain néerlandais Noa Lang, selon Fabrice Romano. Le meneur de jeu néerlandais des moins de 21 ans a impressionné la saison dernière avec le Club de Bruges prêté par l’Ajax Amsterdam, marquant 17 buts toutes compétitions confondues pour les champions belges. En outre, Romano rapporte que Leeds travaille à prolonger l’accord du manager Marcelo Bielsa.