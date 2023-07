Transfer Talk: Liverpool une option de prêt surprise pour Mbappe

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Liverpool une option pour Mbappe

Kylian Mbappé pourrait refuser un méga transfert d’argent vers l’Arabie saoudite en faveur d’un prêt à Liverpool, selon le Miroir.

L’attaquant de 24 ans a frustré les officiels du Paris Saint-Germain en refusant de parler à Al Hilal, bien que son club ait accepté l’offre record du monde saoudien de 259 millions de livres sterling. Et maintenant, le PSG craint que le Français quitte la capitale pour rien et rejoigne le Real Madrid l’été prochain à l’expiration de son contrat.

Madrid reste intéressé par Mbappe mais est incapable de rivaliser avec l’offre d’Al Hilal. Liverpool, quant à lui, est prêt à offrir à Mbappe un contrat de prêt d’un an qui convient à tout le monde; il fait sortir Mbappe de Paris, fournit au club français une sorte de frais, et qui permet également à Mbappe de rejoindre Madrid l’été prochain comme il le souhaite.

Mbappe respecte le patron de Liverpool et des Reds, Jurgen Klopp, et est ouvert au déménagement, tandis que son agent – ​​et sa mère, une fan de Liverpool – est également enthousiaste.

Mbappe a parlé aux représentants de Liverpool avant de quitter l’AS Monaco pour le PSG en 2017, et bien que ces pourparlers aient finalement échoué à l’époque, ils pourraient maintenant porter leurs fruits alors que Klopp cherche à réaliser l’un des mouvements les plus sensationnels de l’été.

Le PSG a déclaré que Mbappe est disponible à la fois pour Al Hilal ou le Real Madrid pour un montant record du monde. Madrid n’a pas encore fait d’offre pour rivaliser avec le club saoudien et attend que le PSG ou Mbappe lui-même fasse le premier pas.

Liverpool pourrait réussir le coup de transfert de la décennie si l’attaquant du PSG Kylian Mbappe les rejoignait en prêt. Martin Rickett/PA Images via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Bayern Munich est sur le point de conclure un accord sensationnel qui prendrait Harry Kane en Allemagne depuis Tottenham Hotspur, mais les deux clubs sont à environ 15 millions de livres sterling dans leur évaluation. C’est selon le Courrier quotidien, qui pensent que le PDG du Bayern, Jan-Christian Dreesen, et le directeur technique, Marco Neppe, doivent rencontrer lundi le président de Tottenham, Daniel Levy, dans le but de conclure un accord qui fonctionne pour les deux clubs. Le Bayern est susceptible d’offrir 75 millions de livres sterling et ils pensent que c’est un montant équitable pour un attaquant de 30 ans sans contrat l’été prochain. Levy voudra se rapprocher de 90 millions de livres sterling, mais le Bayern est convaincu qu’un accord peut être conclu. Le patron du Bayern, Thomas Tuchel, donne la priorité à un attaquant – en particulier Kane – avec l’actuel attaquant du Bayern Sadio Mané fermeture dans un déménagement à Al Nassr.

– L’AS Roma cherche à faciliter ses défis d’attaquant en faisant un geste pour l’attaquant de West Ham United Gianluca Scamacca en prêt, avec option d’achat, selon Calciomercato. L’Italien de 24 ans a rejoint les Hammers l’été dernier pour 35,5 millions de livres sterling, mais a connu une première saison décevante entachée de blessures. La Roma pourrait initialement sécuriser Scamacca pour 4 millions de livres sterling, avec une option pour rendre le transfert permanent pour 19 millions de livres sterling si l’attaquant atteint un certain nombre d’apparitions ou si la Roma se qualifie pour la Ligue des champions. La Roma est sous le choc depuis la longue blessure de l’attaquant Tammy Abraham subie à la fin de la saison dernière. L’international anglais devrait manquer une grande partie de la campagne 2023-24.

– Chelsea a accepté des frais de 23,5 millions de livres sterling pour signer la sensation adolescente rennaise Lesley Ugochukwuet le club français cherche à le remplacer par soit Nemanja Mátic et Tiemoué Bakayokoselon L’Équipe. Le départ imminent d’Ugochukwu laisse un trou dans le milieu de terrain rennais, le club français se préparant à vivre en Ligue Europa après sa quatrième place la saison dernière. Bakayoko, 28 ans, connaît déjà le club après avoir gravi les échelons de l’académie française avant de rejoindre Monaco en 2014. Bakayoko est considéré comme le premier choix de Rennes, mais Matic, 34 ans, qui a beaucoup d’expérience après avoir passé deux sorts à Chelsea, remportant deux titres de champion et une FA Cup avec les Blues, est également sur leur liste de personnes recherchées. Matic a disputé 50 matches avec la Roma la saison dernière.

– Luis Suarez pourrait retrouver Lionel Messi à l’Inter Miami CF après que l’attaquant légendaire de l’Uruguay ait accepté de résilier son contrat à Gremio un an plus tôt, selon Marque. Suarez a accepté de rester au Brésil jusqu’à la fin de leur saison nationale en décembre à condition qu’il mette fin à son contrat plus tôt que l’expiration initiale à la fin de 2024. Suarez a rejoint Gremio en janvier 2023 en grande pompe, et il a été l’un des meilleurs buteurs de la ligue, marquant 16 fois et ajoutant neuf passes décisives. Cependant, il tient à rejoindre Messi en MLS, et Gremio a accepté de le laisser partir maintenant qu’il verra le reste de la campagne.