Transfer Talk: Liverpool rejoint Chelsea et Arsenal dans la course à Osimhen

Le mercato estival est fermé dans toute l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Liverpool rejoint la course pour Osimhen

Liverpool a envoyé des éclaireurs pour garder un œil sur Victor Osimhenl’équipe de Premier League rejoignant ses rivaux Chelsea et Arsenal dans la course pour recruter la star de Naples, rapporte le Soleil.

Jurgen Klopp aurait envoyé des éclaireurs pour surveiller le joueur de 24 ans en mission internationale pour le Nigeria alors qu’ils affrontaient l’Arabie Saoudite et le Mozambique, le manager de Liverpool étant impatient d’avoir des cibles offensives prêtes pour janvier dans un contexte d’incertitude concernant Celui de Mohamed Salah avenir.

Il semblerait que Liverpool se prépare à de nouvelles approches de la part de l’Arabie Saoudite, qui a mis à l’épreuve la détermination de Liverpool cet été à conserver l’international égyptien. Salah a marqué six buts et quatre passes décisives en 10 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, soulignant son importance dans le Merseyside, ce qui signifie que Liverpool devra être prêt à amener un attaquant bien établi à Anfield si Salah partait en janvier.

Cependant, Liverpool ne trouvera pas la tâche facile d’amener Osimhen au club. Alors que l’attaquant semble sur le point de quitter Naples à la suite d’une brouille avec le manager Rudi Garcia, en plus d’être moqué par les réseaux sociaux du club, Arsenal et Chelsea s’intéressent également à l’attaquant.

Le rapport suggère que le manager d’Arsenal, Mikel Arteta, souhaite amener un numéro 9 éprouvé aux Emirats alors que les Gunners cherchent à monter un autre défi pour le titre en Premier League, tandis que Chelsea a eu du mal à marquer des buts cette saison, soulignant leur manque de puissance à l’avenir.

La star de Naples Victor Osimhen était en mission internationale avec le Nigeria cette semaine. MB Médias/Getty Images

– Newcastle United envisage de recruter l’attaquant du Bayer Leverkusen en janvier Victor Bonifacerapporte le Soleil. L’international nigérian de 22 ans a connu un début de saison impressionnant, marquant neuf buts et trois passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui pourrait inciter Newcastle à adopter une approche. Le rapport révèle qu’Eddie Howe est désireux de renforcer ses options d’attaque avec du physique, ce qui a vu Boniface émerger comme une option pour les Magpies. Des recruteurs de la Premier League étaient présents pour observer l’attaquant en mission internationale pour le Nigeria lors de leur affrontement contre l’Arabie Saoudite.

– Milieu de terrain de l’Udinese Lazar Samardzic est surveillé par la Juventus, favorable à une approche en janvier, selon Calciomercato. Avec la Juventus voyant les deux Nicolo Fagioli et Paul Pogba Face à des interdictions considérables, respectivement pour paris illégaux et dopage, l’équipe turinoise souhaite accroître ses options au milieu de terrain. Samardzic, 21 ans, était fortement lié à un transfert à l’Internazionale cet été, bien qu’un transfert ne se soit jamais concrétisé, ce qui pourrait laisser la porte ouverte à la Juventus pour frapper en janvier.

– Newcastle a identifié Manchester United Scott McTominay et celui de Chelsea Andreï Santos comme options potentielles de milieu de terrain pour janvier, aux côtés Kalvin Phillipsselon Discussion en équipe. Alors que Phillips, le sous-marin de Manchester City, principalement inutilisé, est considéré comme la cible principale des Magpies, McTominay et Santos sont également considérés comme des options viables, malgré le fait que ce dernier ait du mal à obtenir des minutes en prêt à Nottingham Forest. Newcastle se bat pour d’éventuelles cibles au milieu de terrain en janvier, avec Sandro Tonali Il est également prévu une longue interdiction pour son rôle dans la saga des paris susmentionnée.

– Ailier du VfB Stuttgart Chris Führich a rejeté une approche lors de la dernière fenêtre de transfert de Premier League, même si le joueur de 25 ans pourrait susciter davantage d’intérêt l’été prochain, suggère Sky Sports Deutschland. Florian Plettenberg. Le tweet indique que l’Allemand est content à Stuttgart et est sous contrat jusqu’à l’été 2025, mais un départ cet été n’est pas écarté. Il est rapporté qu’il est actuellement évalué entre 15 et 18 millions d’euros, ce qui pourrait inciter les clubs européens à faire une offre.

– Barcelone pourrait perdre sa chance de conclure un accord pour Nicolas Williams l’ailier se rapprochant d’une prolongation de contrat avec l’Athletic Club, selon sport. Le joueur de 21 ans voit son contrat actuel expirer cet été, ce qui lui permettrait de parler librement aux clubs en janvier. Cependant, l’Athletic souhaite prolonger son contrat pour s’assurer de ne pas perdre Williams lors d’un transfert gratuit. Le rapport révèle qu’un nouvel accord comportera probablement une clause libératoire de 50 millions d’euros, ce qui empêcherait Barcelone de faire une approche, le club catalan subissant des difficultés financières alors qu’il cherche à s’assurer qu’il se conforme aux règles du fair-play financier de la Liga.