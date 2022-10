Transfer Talk – Liverpool regarde Frenkie de Jong de Barcelone

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Liverpool regarde De Jong

Liverpool est maintenant intéressé par la signature de Barcelone Frenkie de Jong en janvier, rejoignant ses rivaux Manchester United dans la course à la signature du Néerlandais.

C’est selon le point de vente espagnol sportqui pense que les Merseysiders sont entrés dans la course pour le milieu de terrain en demande.

De Jong, qui est resté à Barcelone cet été malgré le vif intérêt de Manchester United et d’autres, n’obtient pas autant de minutes qu’il le souhaiterait sous Xavi Hernandez, et semble donc plus disposé à quitter le Camp Nou.

Pendant ce temps, Liverpool fait face à la perspective d’avoir quatre milieux de terrain sans contrat à la fin de la saison, aucun d’entre eux n’ayant encore renouvelé. Naby Keita, Alex Oxlade-Chamberlain, James Milner et Arthur Mélo (prêté par la Juventus) pourraient tous être en mouvement à la fin de la saison en cours.

Le plan initial de Liverpool était de parcourir le marché l’été prochain, mais Jurgen Klopp pourrait être tenté de prendre des mesures hivernales, en particulier compte tenu du lent démarrage de la saison de Premier League par son équipe.

Frenke de Jong pourrait faire face à une sortie de Barcelone. Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Liverpool recherche la cible de Chelsea Christophe Nkunku, dans l’espoir que le transfert de l’attaquant français du RB Leipzig à Londres échoue. C’est selon le soleil, qui pensent que les initiés de Liverpool surveillent toujours la situation au cas où l’accord se heurterait à des accrocs. Newcastle United surveille également Nkunu, car ils ont envoyé le responsable du recrutement Steve Nickson pour surveiller le joueur lors de la victoire 2-1 de Leipzig sur le Celtic mardi.

– Chelsea surveille Léandro Trossard de Brighton & Hove Albion, selon le Miroir. Le joueur offensif de 27 ans a travaillé avec le patron des Blues Graham Potter à Brighton et est en fin de contrat cet été. Cependant, Chelsea n’est pas le seul club à l’affût, l’Atletico Madrid menant un certain nombre d’autres clubs envisageant la possibilité de signer Trossard sur un transfert gratuit.

– Chelsea surveille également la situation à Naples en ce qui concerne Stanislav Lobotkaselon Calciomercato. Le rapport suggère que le milieu de terrain de 27 ans se rapproche du renouvellement de son contrat avec le club italien, mais que Potter espère qu’il pourra tenter Lobotka à Londres dans le but d’ajouter à ses options de milieu de terrain. Avec Jorginho et N’Golo Kanté À l’approche de la dernière année de leurs contrats, Potter se tourne vers l’avenir et Lobotka a été un élément clé du début de saison de Napoli.

– Manchester United garde un œil sur l’attaquant de l’AC Milan Raphaël Léaoselon le Miroir. Le patron des Reds, Erik ten Hag, serait un grand fan du meneur de jeu portugais de 23 ans, qui a aidé l’équipe italienne à remporter son premier titre de Serie A en 11 ans la saison dernière. En tant que tel, United a envoyé des dépisteurs de club pour le regarder en action pendant le Rossoneriles deux derniers matchs de la Ligue des champions. Manchester City et Chelsea surveilleraient également la situation de l’attaquant, Milan évaluant le transfert de Leao à environ 60 millions de livres sterling.