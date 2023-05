Transfer Talk: Liverpool, Man Utd, Newcastle regardent Todibo de Nice

La fenêtre de transfert de janvier est peut-être fermée dans toute l’Europe, mais les équipes se tournent vers l’été et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Liverpool et Man Utd envisagent le meilleur espoir Todibo

Liverpool, Manchester United et Newcastle United surveillent de près le défenseur central niçois Jean-Clair Todiboselon Fabrice Romano.

Les scouts auraient été présents alors que le joueur de 24 ans a joué le rôle principal dans la victoire 2-1 de la Ligue 1 contre Rennes samedi, Todibo s’imposant comme un joueur clé dans l’élite française cette saison.

On pense que des clubs à travers l’Europe sont intéressés par sa signature, et ils pourraient être en mesure de le décrocher moyennant des frais de transfert de 45 millions d’euros. Manchester United et Newcastle étaient liés à lui l’été dernier. Liverpool pourrait également désormais concourir pour ses services en tant que futur remplaçant potentiel de Joël Matip — qui entrera dans la dernière année de son contrat en juin.

Todibo a été appelé en équipe de France senior en mars pour les éliminatoires de l’Euro contre les Pays-Bas et la République d’Irlande.

Jean-Clair Todibo pourrait être sur le point de déménager cet été. Jean Catuffe/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Napoli envisage une approche pour signer l’ailier de Majorque Lee Kang-inécrit Calciomercato. Après une saison réussie en Liga, où il a contribué à 10 buts en 32 matches, de nombreux clubs à travers l’Europe aimeraient le joueur de 22 ans. Lee a été sélectionné 12 fois par l’équipe nationale de Corée du Sud.

– Barcelone est intéressé par la signature de l’ailier de l’Atletico Madrid Yannick Carrascodit sport. Le joueur de 29 ans est considéré comme une option prioritaire pour le manager Xavi Hernandez, qui cherche à acquérir un large joueur cet été alors que l’incertitude continue d’entourer l’avenir des deux. Ansu Fati et Raphinha. Il a contribué à huit buts en 31 matches de Liga cette saison.

– Brentford est sur le point d’exiger des frais de 40 millions de livres sterling pour le gardien de but David Rayacomprend Sports du ciel. Les abeilles sont prêtes à recevoir des offres pour le joueur de 27 ans cet été et ont déjà commencé à rechercher un certain nombre de successeurs potentiels. Gardien de Liverpool Caoimhin Kelleher est parmi eux, avec le joueur de 24 ans désireux d’acquérir le football régulier de l’équipe première.

– Everton prépare un mouvement pour signer le défenseur de Southampton Mohammed Salisurévèle Initié du football. Le joueur de 24 ans entrera dans la dernière année de son contrat cet été, et avec les Saints au bord de la relégation de la Premier League, il est entendu que les Toffees feront bientôt une proposition d’une valeur de 20 millions de livres sterling pour tenter de obtenir sa signature.