Transfer Talk: l’Inter devance Man Utd dans la course pour Pavard

La décision de Harry Maguire de rester à Man Utd signifie que l’Inter Milan est désormais le favori pour signer le défenseur du Bayern Benjamin Pavard. Christof Koepsel/Getty Images

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: L’Inter Milan se tourne vers Pavard

L’Internazionale se prépare à revenir à la table des négociations pour tenter de signer le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavardselon Fabrice Romano.

Les pourparlers étaient auparavant au point mort avec les deux clubs incapables de s’entendre sur des frais, mais il est rapporté qu’ils sont maintenant prêts à faire une offre de plus de 30 millions d’euros plus des add-ons, dans l’espoir d’obtenir un accord sur la ligne avant le transfert. fenêtre se ferme.

Choix de l’éditeur 2 Connexe

Les représentants du joueur de 27 ans auraient été informés des plans du club de Serie A, mais le manager Thomas Tuchel ne lui permettra de partir que si son équipe parvient à trouver un remplaçant.

Pavard a déjà été lié à Manchester United, avec des rapports indiquant qu’il était une signature prioritaire pour le club de Premier League, mais les progrès ont ralenti après de Harry Maguire le transfert potentiel à West Ham United a échoué en raison des revendications salariales. Des sources ont déclaré à ESPN que Maguire est convaincu qu’il a un rôle à jouer à Old Trafford cette saison.

Pavard, que le Nerazzurri sont maintenant en tête de la course pour, a fait une apparition dans la campagne en cours, où il a été remplacé à la mi-temps lors de la défaite 3-0 du Bayern en Super Coupe contre le RB Leipzig le 12 août.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga et plus (États-Unis)

– Lire sur ESPN+ : Expliquer la langue du mercato

Potins de papier

– Le Paris Saint-Germain a licencié le milieu de terrain Georginio Wijnaldum demande la résiliation de son contrat, déclare L’Équipe. Le PSG cherche à déplacer le joueur de 32 ans cet été après qu’il n’ait pas réussi à obtenir une place dans les plans du manager Luis Enrique, et on dit qu’ils voudraient recevoir une indemnité de 6 millions d’euros pour le laisser partir. Wijnaldum a été prêté la saison dernière au club de Serie A de l’AS Roma, où il a disputé 14 matches de championnat.

– Défenseur central de Manchester City Aymeric Laporte semble prêt à achever son déménagement à Al Nassr, écrit le Gardien. Le joueur de 29 ans a conclu un contrat de trois ans avec l’équipe saoudienne de la Pro League, dans le cadre d’un accord d’une valeur de 25 millions de livres sterling conclu par les deux clubs. Laporte a été l’un des joueurs dont le manager Pep Guardiola a été disposé à passer à autre chose cette saison après avoir perdu sa place dans la formation de départ, tandis que les Citizens ont également décroché Josko Gvardiol de Leipzig.

– Manchester United envisage de signer le gardien de Benfica Odisseas Vlachodimosrapports Fabrice Romano. Avec le gardien remplaçant actuel Dean Henderson liés à la fois à Crystal Palace et à Nottingham Forest, les Red Devils agissent rapidement pour s’assurer qu’ils ont un remplaçant prêt et ont placé le joueur de 29 ans en tête de leur liste de souhaits.

– Las Palmas a conclu un accord complet pour signer le milieu de terrain de Manchester City Maximo Perrone en prêt jusqu’à la fin de la saison, selon César Luis Merlo. Perrone, 20 ans, qui est également un jeune international argentin, a fait ses débuts en Premier League la saison dernière, mais semble maintenant prêt à être prêté afin d’acquérir de l’expérience en Liga. Il devrait arriver dans les prochains jours pour terminer son déménagement.

– La course à l’ailier rennais Jérémy Doku se poursuit, West Ham ayant une offre refusée, révèle Marché du pied. Le club de Ligue 1 serait à la recherche d’une offre d’une valeur de 47 millions de livres sterling pour se séparer du joueur de 21 ans. Ils sont en position de force avec Manchester City et Tottenham Hotspur également en compétition pour ses services.