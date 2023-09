Transfer Talk : Lingard s’entraînera avec Gerrard’s Al Ettifaq

Malgré un entraînement avec West Ham United durant l’été, Jesse Lingard ne signera pas pour le club après avoir décidé de tenter sa chance en Saudi Pro League. (Photo de Victoria Jones/PA Images via Getty Images)

Le mercato estival est terminé pour les meilleures ligues européennes, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : West Ham met fin à son intérêt après que Lingard soit favorable au transfert de la Saudi Pro League

West Ham a mis fin à son intérêt pour la signature d’un milieu offensif d’agent libre Jesse Lingardselon le Athlétique.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Le joueur de 30 ans, libéré par Nottingham Forest en juin, s’est entraîné avec les Hammers tout au long de l’été et a participé à un match amical de pré-saison contre Ipswich Town dans l’espoir d’un éventuel accord avec le club où il a brillé pendant une période de prêt lors de la campagne 2020-21 de Premier League.

Après avoir précédemment rejeté l’opportunité de retourner au stade de Londres, la récente décision de Lingard de s’entraîner avec l’équipe saoudienne d’Al Ettifaq, désormais dirigée par Steven Gerrarda maintenant vu West Ham fermer la porte à des retrouvailles.

Lingard n’a pas réussi à marquer lors de 17 matches de championnat à Nottingham Forest la saison dernière et aurait gagné un salaire supérieur à 10 millions de livres sterling par saison. Désormais lié à un éventuel passage à la Saudi Pro League, il devrait être évalué par Al Ettifaq, mais a également été lié à l’intérêt d’Al Shabab.

PAPIER GOSSIP (par Adam Brown)

– L’AC Milan reste intéressé par l’arrière gauche du Real Betis Juan Mirandaécrit Relevé. L’équipe de Serie A chercherait à obtenir un transfert pour le joueur de 23 ans l’été prochain, après l’avoir suivi lors de la récente fenêtre de transfert. À moins d’un an de son contrat, ils espèrent parvenir à un accord précontractuel avec lui en janvier.

– Liverpool est prêt à passer au milieu de terrain Thiago en janvier, rapporte Initié au football. Il semblerait qu’ils auraient besoin d’une « offre importante » pour lui permettre de quitter Anfield, le joueur de 32 ans bénéficiant de l’un des salaires les plus élevés du club. Des discussions ont déjà eu lieu sur un nouvel accord, mais elles n’ont pas encore atteint un stade avancé. Le contrat de Thiago expirera l’été prochain.

– Des négociations contractuelles devraient avoir lieu entre Tottenham Hotspur et l’ailier Heung Min Filsrapports Initié au football. Les Spurs seraient prêts à rompre avec leur structure salariale actuelle pour recruter le joueur de 31 ans pour de nouveaux mandats, le nouveau manager Ange Postecoglou souhaitant en faire un élément essentiel de son projet. Son a marqué deux fois dimanche lors du match nul 2-2 dans le derby du nord de Londres contre Arsenal.

– L’Internazionale envisage de faire un pas vers l’attaquant libre Fabio Quagliarellaselon Calciomercato. Une blessure à avancer Marko Arnautovic a vu le Nerazzurri Je ne sais pas quand il reviendra, et Quagliarella, 40 ans, serait l’une des trois options envisagées. Il a joué pour la Sampdoria la saison dernière, marquant un but en 23 matches de Serie A.

– Les clubs de Premier League s’intéressent au milieu de terrain de la Real Sociedad Takefusa Kubodit Ekrem Konur. Une offre de 30 millions de livres sterling pourrait être faite pour la signature du joueur de 22 ans, qui s’est démarqué en Liga cette saison. L’international japonais a marqué dimanche lors de la victoire 4-3 de la Sociedad en Liga contre Getafe, mais il a connu l’un de ses meilleurs matchs cette saison lors de la récente défaite 2-1 contre le Real Madrid au Santiago Bernabeu.