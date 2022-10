Transfer Talk – L’impasse de Mason Mount oblige Chelsea à regarder Lorenzo Pellegrini et Yeremi Pino

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Chelsea planifie sa vie après Mount

Chelsea commence à évaluer des alternatives alors que les négociations contractuelles continuent de stagner avec Monture de maçonrévèle la Télégraphe.

2 Connexe

Les Blues ont cherché à prolonger le contrat de l’international anglais de 23 ans cette saison, mais alors qu’il approche des 18 derniers mois de son mandat actuel à Stamford Bridge, l’équipe de recrutement du club aurait identifié Lorenzo Pellegrini et Yérémi Pino comme options d’urgence potentielles.

Pellegrini, 26 ans, est un partant régulier de l’AS Roma depuis son arrivée de Sassuolo, Jose Mourinho l’ayant nommé capitaine de l’équipe de Serie A la saison dernière, tandis que la star de Villarreal, 19 ans, Pino a déjà été liée à Arsenal.

Il est entendu que tout accord pourrait prendre du temps avec Mount, qui a enregistré deux passes décisives lors de la victoire 3-0 contre les Wolves samedi, mais l’équipe de Graham Potter garde l’espoir qu’il signera de nouveaux termes au club, dans l’espoir que tout nouveau la signature pourrait jouer à ses côtés.

Les pourparlers sur le contrat de Mason Mount étant apparemment suspendus, Chelsea étudie des alternatives sur le marché des transferts. Chelsea FC via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Barcelone est sur le point de tourner son attention vers le milieu de terrain des Wolves Ruben Neves en remplacement potentiel de Sergio Busquetsécrit sport. L’équipe de Xavi Hernandez avait initialement souhaité signer celle de la Real Sociedad Martin Zubimendi mais, au milieu des informations selon lesquelles il signera un nouveau contrat ce mois-ci, il semble que la star de Premier League, âgée de 25 ans, soit actuellement la prochaine priorité sur la liste restreinte.

– Comme Antoine Griezmann se rapproche d’un déménagement permanent à l’Atletico Madrid, Marque comprend que, alors que Barcelone recevra une rémunération totale de 24 millions d’euros, bonus compris, une clause a été incluse afin que le Blaugrana recevoir un pourcentage de tout futur transfert si Diego Simeone décide de faire avancer l’international français de 31 ans. Griezmann a fait huit apparitions pour l’Atletico cette saison dans son rôle de super-sub bizarre et compliqué.

– Attaquant de l’Eintracht Francfort Raphaël Borré cherche à quitter le club malgré l’intérêt de deux clubs en Espagne, révèle COMME. Le joueur de 27 ans n’a pas été en forme ces dernières semaines, et il est entendu qu’il a hâte de partir à la recherche d’un nouveau défi. On pense qu’il est évalué à 20 millions d’euros et qu’il a déjà joué en Liga lorsqu’il a joué pour l’Atletico Madrid et Villarreal.

– Les clubs à travers l’Europe surveillent la situation des Giovanni Reinaselon Calciomercato. Le milieu de terrain offensif américain de 19 ans est censé être l’intérêt de la Serie A, qui pense qu’il pourrait suivre une voie de succès similaire à celle de Christian Pulisic. Le club de Bundesliga serait prêt à se séparer de lui pour un montant d’environ 30 millions d’euros.

– Après avoir connu le succès avec leurs acquisitions de Franck Kessie, Andreas Christensen et Marcos Alonso, Barcelone prévoit de poursuivre sa stratégie d’acquisition de joueurs en tant qu’agents libres, rapporte sport. Il est rapporté que le directeur sportif Mateu Alemany est satisfait des signatures que le Blaugrana réalisés au cours de l’été, et les géants de la Liga surveilleront désormais de près les cibles potentielles qui approchent de la fin de leur contrat.