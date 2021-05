Transfer Talk – Les champions de la FA Cup Leicester recherchent un nouvel accord pour Youri Tielemans

La fenêtre de transfert de janvier peut sembler être un souvenir lointain, mais cela ne signifie pas que la rumeur s’est fermée! Les spéculations sur les mouvements estivaux se réchauffent, alors consultez les derniers potins ci-dessous et consultez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY: Leicester cherche un nouvel accord pour Tielemans

Leicester City ouvre des négociations pour renouveler le contrat de star de breakout Youri Tielemans, selon le journaliste Fabrizio Romano.

Le joueur de 24 ans a joué un rôle déterminant dans le récent succès de Leicester, tout comme sa frappe tonitruante à Wembley contre Chelsea pour assurer une victoire 1-0 et la première FA Cup des Foxes de leur histoire.

L’international belge a participé à chaque match de championnat cette saison pour l’équipe de Brendan Rodgers, après avoir marqué 10 buts. Il a également été une figure clé de l’équipe des Red Devils de Roberto Martinez, avec 37 reprises depuis ses débuts internationaux en 2016.

Avec une bonne performance potentielle au prochain Championnat d’Europe, sa valeur pourrait augmenter avec les prétendants potentiels. L’accord du milieu de terrain court jusqu’en 2023 après avoir rejoint l’AS Monaco sur un prêt initial puis permanent en 2019 pour 40,5 millions de livres sterling.

L’accord marquerait l’intention de Rodgers et du club pour aller de l’avant et continuer à se développer cet été.

Romano a également mentionné l’intention de Leicester de garder la main sur Wesley Fofana. Comme Tielemans, le joueur de 20 ans a connu une saison d’évasion au King Power depuis son arrivée en provenance de Saint-Étienne l’année dernière.

PAPIER GOSSIP

– Manchester City a été donné Lionel Messiles termes du contrat pour s’ils souhaitent signer le prospect cet été. Le soleil rapportent que le joueur de 33 ans recherche 500000 £ par semaine après impôts car son contrat expire à la fin de la saison et une prolongation avec Barcelone ne se rapprochant pas. L’accord, qui représente 25 millions de livres sterling par an, ferait de l’international argentin le joueur de Premier League le mieux payé. City et le Paris Saint-Germain seraient les deux seuls à pouvoir raisonnablement se permettre l’attaquant.

– Eduardo Camavinga est toujours une priorité pour le Real Madrid cet été, selon Marca. La sensation du Stade rennais, âgée de 18 ans, a été liée à de nombreux grands clubs européens cet été, mais la défaite en demi-finale de la Ligue des champions contre Chelsea a apparemment forcé la hiérarchie madrilène à secouer son équilibre au milieu de terrain. On pense que les finances pourraient être un problème potentiel et que le Los Blancos craignent d’être mis à l’écart d’un transfert avec le Bayern Munich considéré comme le leader de la course.

– Everton est prêt à écouter les offres de Mason Holgate dans le but de lever des fonds pour Kalidou Koulibaly. Insider du football rapportent que Holgate n’a pas été en mesure de convaincre Carlo Ancelotti malgré la signature d’un contrat de cinq ans par le joueur de 24 ans en mars dernier. On pense que Koulibaly de Naples sera une cible à Goodison Park pour la saison prochaine, le joueur de 29 ans a déjà travaillé avec Ancelotti à l’époque où il était au club de Serie A lors de la saison 2018-19.

– Newcastle United surveille l’attaquant de Leeds United Tyler Roberts, selon Insider du football. Le joueur de 22 ans n’a plus qu’un an sur son contrat actuel à Elland Road et n’a pas encore convenu d’une prolongation avec le club. Steve Bruce envisagerait une décision pour l’international gallois, que Leeds valorise à environ 10 millions de livres sterling.