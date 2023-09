Transfer Talk: le transfert de Vitor Roque à Barcelone est désormais menacé

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le transfert de Roque à Barcelone menacé après la nouvelle limite de dépenses en Liga

Les défis financiers de Barcelone ont fait Vitor RoqueL’arrivée prévue en janvier est presque impossible, rapporte Monde Deportivo. L’attaquant très recherché de 18 ans ne pourra pas rejoindre le Camp Nou à moins qu’un joueur clé ne soit transféré ou que le club ne conclue des accords de sponsoring supplémentaires.

L’international brésilien a accepté de rejoindre Barcelone en provenance de l’Athletico Paranaense début 2024, soit la fin de la saison nationale brésilienne, après qu’un accord d’une valeur de 30 millions d’euros plus 31 millions d’euros supplémentaires de variables ait été conclu entre les deux parties en juillet.

Cependant, la Liga a confirmé jeudi une réduction du plafond salarial pour le Blaugrana de 649 millions d’euros à 270 millions d’euros pour le mercato d’hiver, ce qui signifie que le Barça doit d’abord équilibrer ses comptes s’il veut faire de la place pour l’ajout de Roque à l’équipe de Xavi Hernández.

Roque devait assurer la rotation et la compétition pour l’attaquant actuel Robert Lewandowski. L’arrivée de Roque étant désormais incertaine, Xavi se tournera probablement vers Ferran Torres comme remplaçant pour le joueur de 35 ans.

Le transfert à Barcelone de Vitor Roque, 18 ans, pourrait être compromis en raison des dernières restrictions de dépenses imposées par la Liga. Heuler Andreï/Eurasia Sport Images/Getty Images

Potins de papier

– La Juventus prépare un éventuel remplaçant pour Paul Pogbaselon La Gazzetta du Sport. Suite à la suspension provisoire du milieu de terrain de 28 ans après son contrôle antidopage positif, le club italien a identifié Habib Diarra de Strasbourg comme alternative privilégiée. Strasbourg aurait demandé 20 millions d’euros pour se séparer du milieu de terrain de 19 ans, auteur de trois buts et de deux passes décisives en 29 matches de Ligue 1 la saison dernière. Deux autres noms sur la liste sont Abdoulaye Kamara du Borussia Dortmund et Manu Koné du Borussia Mönchengladbach. La Juventus pourrait également se tourner vers Joseph Nongémais la starlette de 18 ans n’est pas considérée comme prête, n’ayant joué que pour l’équipe réserve, la Juventus Next Gen.

– Martin Ødegaard se rapproche d’un nouvel accord avec Arsenal, rapporte Fabrizio Romano. Les négociations entre les Gunners et leur capitaine, qui auraient progressé la semaine dernière, sont désormais considérées comme presque terminées, l’international norvégien de 24 ans étant désireux de s’engager pour un séjour plus long à l’Emirates Stadium.

– Barcelone lorgne sur l’Athletic Bilbao Nicolas Williams pour un déménagement l’été prochain, selon sport. Le club catalan aurait pris contact avec l’agent de l’ailier de 21 ans pour un transfert gratuit à l’expiration de son contrat à la fin de la saison. Cependant, les Lions devraient proposer à l’international espagnol un nouveau contrat de trois ans pour le garder au stade San Mamés. Williams a délivré deux passes décisives lors des quatre matches de Liga de son équipe cette saison.

– Galatasaray envisage un prêt pour le milieu de terrain de la Juventus Kenan Yildizrapports Rudy Galetti. Cependant, le Bianconeri ne sont pas entièrement convaincus de lâcher le milieu de terrain de 18 ans, qui a participé à deux de ses trois matchs de Serie A cette saison. Cependant, le club de Süper Lig doit négocier rapidement, le mercato turc devant se fermer demain.

– Le CSKA Moscou finalise un accord pour l’arrière gauche de São Paulo Welingtonselon Fabrizio Romano. Les deux parties ont déjà conclu un accord pour un contrat de cinq ans d’une valeur de 8 millions de dollars pour le défenseur de 22 ans. ESPN Brésil a précédemment rapporté que l’international brésilien U23 avait reçu des offres du club de Premier League Brentford ainsi que du club de Bundesliga Bayer Leverkusen.