Transfer Talk – Le Real Madrid veut qu’Erling Haaland remplace Karim Benzema en 2024

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le vrai veut Haaland

Le Real Madrid a fait Erling Haaland leur priorité numéro un pour remplacer Karim Benzéma en 2024, selon Sports du ciel Allemagne.

L’attaquant de 22 ans a été dans une forme exceptionnelle pour Manchester City cette saison, mais la dernière en date indique que les champions de LaLiga attendront avant de faire leur choix, visant à utiliser une clause de libération qui deviendra active en 2024.

Karim Benzema a connu un bon début de campagne 2022-23 et, après avoir signé de nouveaux mandats au Santiago Bernabeu la saison dernière, des pourparlers sont actuellement en cours pour que l’international français prolonge d’un an son séjour dans l’élite espagnole.

Jusque-là, il semble que l’équipe de Carlo Ancelotti gardera un œil attentif sur l’international norvégien à moins que des objectifs clairs n’émergent, avec un intérêt pour une décision pour Kylian Mbappé semble avoir refroidi depuis qu’il a signé une prolongation avec le Paris Saint-Germain cet été.

Les performances exceptionnelles d’Erling Haaland pour Manchester City font tourner le Real Madrid. Michael Regan/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Manchester United est sur le point de décider s’il déménagera pour Frenkie De Jong ou Jude Bellinghamrévèle la Indépendant. Les Red Devils seraient toujours en contact avec Barcelone au sujet d’un accord pour le milieu de terrain de 25 ans qui a décidé de rester au Camp Nou cet été, mais le dernier en date indique qu’ils pourraient mettre fin à leur poursuite en faveur de rejoindre la course pour Jude Bellingham. L’international anglais, 18 ans, est resté un joueur clé du Borussia Dortmund cette saison, et il est également sur le radar de Liverpool.

– Naby Keïta est devenu une cible potentielle pour Barcelone, selon sport. La Blaugrana On rapporte qu’il surveille le milieu de terrain de 27 ans avant un éventuel accord de pré-contrat, Keita devant entrer dans les six derniers mois de son contrat avec Liverpool en janvier. On pense que l’équipe de Xavi Hernandez évalue un certain nombre d’options qu’ils peuvent acquérir sur un transfert gratuit.

– Ivan Toney est sur le point de se voir offrir un nouveau contrat par Brentford, révèle le Miroir. Il est rapporté que les Bees offriront à l’attaquant de 26 ans un accord qui lui permettra de gagner plus de six chiffres par semaine, tout en incluant une clause de libération importante. Toney est l’un des joueurs les plus remarquables de Thomas Frank depuis sa promotion en Premier League, et il a contribué à neuf buts en 10 matchs dans toutes les compétitions cette saison.

– Internazionale a identifié Ramy Bensebaini en remplacement potentiel de Robin Gosensécrit Tutosport. L’ailier de 27 ans a été dans une forme impressionnante pour le Borussia Mönchengladbach cette saison, marquant quatre buts en huit départs en Bundesliga. Le club de Serie A espère le décrocher sur un transfert gratuit, son contrat devant expirer l’été prochain.

– Arsenal devra tripler de Gabriel Martinelli salaire s’ils doivent parvenir à un accord sur un nouveau contrat avec lui, rapporte le Courrier quotidien. Les Gunners cherchaient à sécuriser l’ailier de 21 ans à l’Emirates Stadium après ses performances vedettes cette saison, mais la dernière en date indique qu’ils ne sont actuellement pas près de parvenir à un accord.