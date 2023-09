Transfer Talk : le Real Madrid signera Haaland ou Mbappe en 2024

Le mercato estival est fermé dans la majeure partie de l’Europe, mais il y a encore des mouvements en cours et de nombreux potins tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Malgré le manque de profondeur, le Real Madrid est prêt à attendre Haaland ou Mbappe

Le Real Madrid attend pour recruter des attaquants Erling Haaland de Manchester City ou Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain à l’été 2024, comme l’a rapporté Marca.

Même s’ils estiment ne pas avoir les options avancées dont ils ont besoin à court terme, Madrid insiste pour s’en tenir à son approche originale d’une grande signature en 2024, car ils donnent la priorité à l’arrivée de l’un des deux attaquants les plus menaçants du football mondial.

Les Blancos Le plan initial a été perturbé par le choix de l’attaquant Karim Benzema de rejoindre l’équipe saoudienne d’Al Ittihad cet été après que le Real Madrid ait déjà dépensé plus de 100 millions d’euros pour recruter le milieu de terrain Jude Bellingham du Borussia Dortmund. Le départ de Benzema a laissé l’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, sans suffisamment de profondeur offensive, même après que Joselu ait été prêté pour cette saison.

Une partie de la raison de leur incapacité à recruter un remplaçant de renom plus tôt est qu’ils s’attendaient à ce que Benzema parte en 2024, ce qui signifie qu’ils s’étaient préparés aux dépenses importantes à venir pour Haaland ou Mbappe à ce moment-là.

Pendant ce temps, Madrid cherche également à agir sur sa ligne arrière.

Alors que l’arrière gauche Fran García a été recruté en provenance du Rayo Vallecano cet été, Les Blancos espèrent également signer Alphonso Davies du Bayern Munich pour renforcer la place d’arrière gauche avant la campagne 2024-25.

En défense centrale, le plan de Madrid est d’amener Rafa Marin dans le giron de l’équipe première avec le joueur de 21 ans actuellement prêté au Deportivo Alaves.

Le Real Madrid est patient et s’en tient à son projet d’essayer de faire venir Erling Haaland en 2024. Étage Lewis/Getty Images

Potins de papier

– Manchester United regarde celui de Nice Jean-Clair Todibodu Bayer Leverkusen Edmond Tapsoba et celui de Benfica António Silva alors qu’ils visent à se renforcer en défense centrale, selon Fabrizio Romano. Il ajoute qu’un déménagement est plus susceptible d’être effectué au cours de l’été et en janvier. Le timing pourrait dépendre Harry MaguireLa situation du joueur de 30 ans l’a déterminé à rester et à concourir pour sa place à Old Trafford.

– La Juventus ne bougera que pour Domenico Berardi en janvier s’ils sont dans le top quatre et que Sassuolo est en position de force pour éviter la relégation, comme le rapporte La Gazzetta du Sport. L’ailier a été fortement lié à Je Bianconeri précédemment. Avant les matches du week-end, la Juventus occupe la troisième place de la Serie A avec 13 points tandis que Sassuolo est neuvième avec neuf points.

– Chelsea garde espoir que Ian Maatsen signera un nouveau contrat pour rester à Stamford Bridge, selon Initié au footballle contrat actuel du joueur de 21 ans se terminant à l’été 2024. Burnley voulait signer Maatsen après son prêt réussi avec eux la saison dernière, mais l’arrière gauche a refusé.

– Benfica et Porto sont tous deux intéressés par l’ailier de River Plate Pablo Solariselon Corriere dello Sport. Les géants portugais ont tous deux tenté d’entamer des négociations, mais River Plate a jusqu’à présent résisté. Solari, 22 ans, a enregistré 11 buts et 11 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues cette saison.

– Comme confirmé sur les chaînes officielles de Burnley, Vitinho a signé un nouveau contrat qui maintiendra l’arrière droit avec les Clarets jusqu’en 2027. Le joueur de 24 ans a rejoint Turf Moor à l’été 2022 et a disputé un total de 44 matchs pour le club, enregistrant trois buts et trois buts. assiste.