Transfer Talk Le Real Madrid reste attaché à Mbappe du PSG

TOP STORY: Madrid tient toujours à Mbappe du PSG

TOP STORY: Madrid tient toujours à Mbappe du PSG

Le Real Madrid reste intéressé Kylian Mbappé mais ne pourra pas bouger pour la star du Paris Saint-Germain cet été, selon le Athlétique.

Madrid doit renforcer ses options offensives avant la saison prochaine et pense que Mbappe, 24 ans, reste ouvert à un départ du PSG.

Mbappe a signé un contrat de trois ans en mai dernier avec le PSG au milieu de spéculations rampantes selon lesquelles il verrouillerait Paris et se dirigerait vers Madrid. On pense que l’accord de trois ans est en fait de deux ans avec une option qui ne peut être déclenchée que par Mbappe. Si tel est le cas, la star française peut signer un transfert gratuit à l’été 2024.

Mbappe a connu une autre belle saison avec Les Parisiensmarquant 25 buts dans toutes les compétitions jusqu’à présent cette saison, ainsi que le Soulier d’or lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar, qui comprenait un superbe triplé lors de la finale contre l’Argentine qui a finalement vu la France perdre aux tirs au but.

Alors que Karim Benzema aborde les dernières années de sa carrière, Los Blancos sont impatients d’identifier et de signer un remplaçant plus jeune pour s’assurer qu’ils ne sont pas à court d’options dans un avenir proche. Le joueur de 35 ans a eu du mal avec la cohérence et la forme physique cette saison, soulignant la nécessité pour l’équipe espagnole d’identifier d’autres options.

Kylian Mbappe a failli signer avec le Real Madrid l’année dernière, et la star du PSG reste sur leur radar. Sylvain Lefèvre/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– L’AC Milan cherche à intensifier son intérêt pour Naby Keïtaselon le Miroir. L’international guinéen semble sur le point de quitter Liverpool avec son contrat cet été et est en mesure de négocier un accord de pré-contrat avec d’autres clubs. Keita a eu du mal à présenter les performances qui ont vu Liverpool payer 51,6 millions de livres sterling au RB Leipzig en 2018 pour le transfert du joueur de 27 ans.

– Manchester United garde un œil sur Anvers Arthur Vermeerenselon le Courrier quotidien. Le milieu de terrain n’a fait ses débuts en club qu’en août dernier, mais le talentueux jeune belge a déjà attiré l’attention de toute l’Europe. Le rapport indique qu’Anvers valorise le joueur de 18 ans à environ 20 millions de livres sterling, Newcastle United et d’autres clubs de Premier League étant également intéressés.

– Internazionale Joaquín Correa semble susceptible de quitter le club à la fin de la saison, selon Corriere dello Sport. Le rapport indique qu’à moins que l’attaquant ne retrouve une forme exceptionnelle dans la seconde moitié de la saison, l’Inter lui permettra de partir. L’Argentin a eu du mal à impressionner avec le Nerazzurriles blessures retenant constamment le joueur de 28 ans depuis son départ de la Lazio en 2021.

– L’AC Milan a ravivé son intérêt pour Folarine Balogun suite à son impressionnante période de prêt à Reims, selon le Courrier quotidien. Il est rapporté que Milan s’est déjà intéressé à Balogun lorsqu’il faisait partie de l’équipe de jeunes d’Arsenal. Le rapport indique qu’Arsenal devrait décider de son plan pour l’attaquant cet été, Balogun ayant encore deux ans sur son contrat cet été. Balogun mène la Ligue 1 avec 14 buts cette saison.

– Le Bayern Munich aurait besoin d’une offre supérieure à 100 millions d’euros pour envisager de louer Kingsley Coman quitter le club au milieu de l’intérêt du Real Madrid, selon Image. Coman a joué un rôle clé pour le Bayern cette saison, faisant 13 départs en 19 apparitions. L’ailier français étant lié à un accord avec les champions d’Allemagne jusqu’en 2027, il semble peu probable que Madrid puisse signer Coman cet été.