Transfer Talk Le Real Madrid regarde Antonio Silva de Benfica

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Madrid regarde le jeune de Benfica Silva

Benfica jeune Antonio Silva n’a fait que huit apparitions seniors pour le club portugais, mais Calciomercato rapporte que le Real Madrid lorgne déjà sur le défenseur de 18 ans.

L’international portugais des moins de 21 ans n’avait pas fait une seule apparition en équipe première pour Benfica avant la campagne en cours, mais n’a raté qu’un des neuf matches de l’équipe basée à Lisbonne depuis ses débuts.

Cela inclut l’impressionnant match nul 1-1 de mercredi contre le Paris Saint-Germain, au cours duquel Silva a joué les 90 minutes complètes pour aider à maintenir le niveau de points de Benfica avec Les Parisiens en tête de leur groupe de l’UEFA Champions League.

Cet exploit survient quelques mois seulement après avoir débuté la finale de l’UEFA Youth League alors que Benfica battait le FC Salzburg 6-0.

Los Blancos ont montré leur engagement à recruter de jeunes talents qui pourraient continuer à faire leur marque au Santiago Bernabeu pour les années à venir, et l’intérêt pour Silva en est révélateur. Cela vient après que Madrid a signé Aurélien Tchouameni de l’AS Monaco lors du dernier mercato, et Eduardo Camavinga du Stade Rennais un an auparavant.

Le défenseur du Benfica Antonio Silva est sur le radar du Real Madrid. Marco Canoniero/LightRocket via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– chrétien falk a déclaré que Christophe NkunkuLa clause de libération de 60 millions d’euros au RB Leipzig ne s’applique pas au Bayern Munich – qui a déjà signé Marcel Sabitzer et Dayot Upamecano de Die Roten Bullen. Nkunku est fortement lié à un déménagement à Chelsea en 2023.

– Milieu de terrain de la Lazio Sergej Milinkovic-Savic veut rejoindre la Juventus cet été, rapporte Calciomercato, qui ajoutent que le plan serait que les joueurs soient inclus dans un échange potentiel pour rendre le transfert plus viable. Le PSG s’intéresse également à l’international serbe.

– L’option d’Everton de signer définitivement Conor Coady de Wolverhampton Wanderers est fixé à seulement 4,5 millions de livres sterling avec des ajouts pour des facteurs tels que les apparitions en championnat, selon Le télégraphe. L’international anglais est actuellement en prêt d’une saison avec les Toffees, qui devraient rendre l’accord permanent avant la fin de la campagne.

– Napoli a confirmé que Alex Méret a signé une prolongation de contrat qui le gardera avec Gli Azzuri jusqu’en juin 2024, avec possibilité de prolongation d’un an. Le club de Serie A a également annoncé que l’attaquant Alessio Zerbin va rester avec eux jusqu’à l’été 2027.

– Les Red Bulls de New York ont ​​confirmé que le défenseur local Jean Tolkin a a signé un contrat jusqu’en 2027, avec une option pour une année supplémentaire. Le joueur de 20 ans est devenu un joueur important pour l’équipe de la Major League Soccer au cours des deux dernières saisons, amassant un total de deux buts et cinq passes décisives en 58 apparitions.