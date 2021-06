Transfer Talk – Le Real Madrid recrute Dani Olmo du RB Leipzig à l’Euro 2020

Dani Olmo du RB Leipzig est sur le radar du Real Madrid et a contribué à l’Espagne à l’Euro. Mario Hommes/DeFodi Images via Getty Images

Au milieu de toute l’action de l’Euro 2020 et de la Copa America, la fenêtre de transfert d’été s’est ouverte pour certaines ligues, les plus grands clubs européens cherchant à faire sensation sur le marché des transferts. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Olmo en pleine mission en Espagne

Le Real Madrid profite de l’Euro 2020 pour repérer le RB Leipzig Dani Olmo, comme cela a été rapporté par Sport Bild.

Même s’ils n’ont aucun joueur dans l’équipe d’Espagne, il y a plusieurs Los Blancos stars qui ont impressionné lors du tournoi, dont le Français Karim Benzema et la Croatie Luka Modric.

Olmo, le milieu de terrain qui est passé par La Masia à Barcelone, a commencé les matchs nuls contre la Suède et la Pologne, mais a été laissé sur le banc alors que l’équipe de Luis Enrique a battu la Slovaquie 5-0 pour atteindre les huitièmes de finale, où ils affronteront la Croatie.

Ce n’est qu’en janvier 2020 que le RB Leipzig a payé 22 millions d’euros au Dinamo Zagreb pour le signer, mais il est rapporté qu’il faudrait désormais bien plus que ce chiffre pour signer le joueur de 23 ans.

Alors qu’ils montrent un intérêt pour Olmo, Bild suggère que le Real Madrid n’aura pas l’intention de le signer cet été en raison de sa situation financière.

Ceci est également probablement influencé par la poursuite par le Real du talisman du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, tandis que les rivaux de la ville sont l’Atletico Madrid sont également liés à Olmo.

PAPIER COMMERCE

– Sergio Ramos a fait du PSG sa priorité, selon Mercato à pied. L’Espagnol est fortement lié aux Parisiens depuis qu’il a été révélé qu’il quitterait le Real Madrid à la fin de son contrat. Il semble désormais plus certain que jamais que le Parc des Princes sera sa prochaine destination.

– La Juventus cherche à se décharger Arthur cet été, mais son prix pourrait poser problème, selon Calciomercato. Les géants italiens regardent chez Sassuolo Manuel Locatelli et celui de Barcelone Miralem Pjanic, ce qui ne ferait qu’aggraver une situation déjà difficile pour le milieu de terrain. Le rapport indique que le Barça pourrait chercher à prêter le Brésilien ou l’inclure dans un accord d’échange.

– La Real Sociedad et Leeds United se tournent vers l’avant des Blackburn Rovers Ben Brereton, mais le premier ne bougera probablement que si Alexandre Isak départs, rapports COMME. Brereton a impressionné lors de son service international avec le Chili, de sorte que le joueur de 22 ans pourrait bientôt prendre une longueur d’avance par rapport au championnat.

– Everton est en pourparlers avec Sergio Romero mais pourrait faire face à la concurrence de la Juventus et du Celta Vigo, selon L’athlétisme. L’Argentin est actuellement agent libre après la fin de son contrat avec Manchester United cet été.

– Preston North End conclut un accord pour l’arrière droit Matthieu Olosunde, qui a fait une apparition pour l’USMNT, rapporte Lancashire en direct. Le joueur de 23 ans jouait son football pour Rotherham United la saison dernière et deviendrait la quatrième signature de Preston de l’été si un accord était conclu.