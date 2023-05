Transfer Talk: le Real Madrid fait une autre offre pour signer Mbappe

La fenêtre de transfert de janvier est peut-être fermée dans toute l’Europe, mais les équipes se tournent vers l’été et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Real Madrid essaie à nouveau avec Mbappe, Bellingham

Le Real Madrid se prépare à faire une autre approche pour l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappéselon Le télégraphe.

Il est rapporté que l’équipe de LaLiga est convaincue de persuader le joueur de 24 ans de passer au Santiago Bernabeu malgré l’absence de sa signature l’été dernier.

Mbappe a signé un contrat de trois ans au Parc des Princes il y a près d’un an, et la hiérarchie du club cherche à construire l’équipe autour de lui – mais il y a un niveau d’incertitude entourant le PSG après une campagne où ils ont quitté la Ligue des champions dans le 16 derniers. Los Blancos voir une opportunité de profiter pleinement de la situation avec une deuxième tentative de signer l’international français.

Le PSG serait déjà privé Lionel Messiavec des sources disant à Julien Laurens d’ESPN que Messi a décidé de partir à l’expiration de son contrat.

Pendant ce temps, le Real Madrid ne s’arrête pas à Mbappe, car il a de nouveau été lié au milieu de terrain du Borussia Dortmund Jude Bellingham après que des sources ont déclaré à ESPN la semaine dernière que Los Blancos sont convaincus qu’ils débarqueront à Bellingham.

On pense que l’équipe de Carlo Ancelotti met en place ce qui serait un double coup de deux des joueurs les plus recherchés d’Europe, tous deux considérés comme des stars qui pourraient faire évoluer une équipe du Real Madrid qui a remporté quatre des sept derniers titres de la Ligue des champions. .

Kylian Mbappe est sous contrat avec le Paris Saint-Germain, mais le Real Madrid tente à nouveau de le signer. Jean Catuffe/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Liverpool, Barcelone et le Paris Saint-Germain sont intéressés par la signature du milieu de terrain de Newcastle Bruno Guimarãesécrit COMME. Le joueur de 25 ans s’est imposé comme une star clé pour les Magpies cette saison, et il est entendu que les rivaux de la Premier League, Liverpool, seraient prêts à faire une offre d’une valeur de 100 millions d’euros pour le débarquer. Alors que la hiérarchie de St. James ‘Park cherche à faire de l’international brésilien une partie à long terme de leur projet, il devrait se voir remettre un contrat amélioré à la fin de la saison pour éloigner l’intérêt des autres clubs.

– Milieu de terrain Mateo Kovacic est susceptible de quitter Chelsea cet été, avec trois clubs intéressés par sa signature, rapporte le gardien. Manchester City, Manchester United et le Bayern Munich aimeraient tous le joueur de 29 ans, qui entrera dans la dernière année de son contrat le mois prochain. Les Blues pensent qu’ils pourraient également être sur le point de perdre Mason Mount, lié à Liverpool, ce qui pourrait potentiellement laisser le prochain manager permanent à Stamford Bridge sans deux stars clés du milieu de terrain.

– Trois clubs de la Saudi Pro League sont en course pour signer le milieu de terrain de Barcelone Sergio Busquetsdit Mundo Deportivo. Un membre de l’équipe représentative du joueur de 34 ans s’est rendu à Riyad pour écouter les propositions d’Al Hilal, d’Al Nassr et d’Al-Shabab, mais Busquets a également la possibilité de passer à l’Inter Miami, côté MLS. Il est rapporté que seul Al Nassr a soumis une offre formelle jusqu’à présent, et ils sont prêts à améliorer l’accord de 17 millions d’euros par an qu’ils lui ont proposé en janvier.

– Des pourparlers ont commencé entre Newcastle et Leicester City sur une décision pour le milieu de terrain offensif James Madisonrévèle Initié du football. Le manager Eddie Howe est censé considérer le joueur de 26 ans comme un profil idéal pour son équipe, bien que les Magpies pourraient être confrontés à la concurrence de Tottenham Hotspur, qui souhaite également conclure un accord avec la star des Foxes. Malgré les difficultés de Leicester cette saison, Maddison est resté dans une forme impressionnante, ayant contribué à 19 buts en 27 matches de Premier League.

– Gardien de Tottenham Hotspur Hugo Lloris n’aura plus que 12 mois sur son contrat cet été, mais il a déjà reçu une offre lucrative de l’Arabie saoudite, comprend les temps. Il est rapporté qu’ils seraient prêts à remettre au joueur de 36 ans un contrat d’une valeur de 300 000 £ par semaine s’il faisait le changement; c’est le triple du montant qu’il récupère actuellement dans le nord de Londres.