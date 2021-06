Transfer Talk – Le Real Madrid envisage Richarlison d’Everton pour les retrouvailles de Carlo Ancelotti

La plupart des grandes saisons européennes étant maintenant terminées, le moulin à rumeurs a été mis à rude épreuve alors que les clubs réfléchissent à leurs mouvements avant ce qui sera une fenêtre de transfert chargée. Découvrez les derniers potins ci-dessous et découvrez toutes les offres officielles ici.

TOP STORY : Richarlison sur le radar de Real

Everton en avant Richarlison est sur le radar du Real Madrid comme Initié au football rapporte que la star brésilienne pourrait retrouver Carlo Ancelotti au Bernabeu.

Après le passage d’Ancelotti d’Everton au Real Madrid plus tôt cette semaine, Ancelotti a désormais pour objectif d’amener Richarlison avec lui en Liga. Les Toffees sont prêts à écouter les offres s’il voulait faire pression pour une sortie. Il y a un peu plus d’un an, Everton aurait rejeté une offre de 85 millions de livres sterling de Barcelone.

Everton aurait des fonds à dépenser cet été, mais cela pourrait devenir un exercice d’équilibre avec les règles du fair-play financier de l’UEFA. Cela obligerait le club à déplacer certains joueurs avant de signer avec le Brésilien entrant dans cette catégorie s’il voulait partir.

Le joueur de 24 ans a encore trois ans sur son contrat actuel, bien que 10 buts en 34 apparitions en championnat soient considérés comme un retour décevant. Cependant, il est actuellement considéré comme l’un des meilleurs atouts du club qui pourrait jouer pour les géants espagnols.

Ce ne serait pas la première fois que l’attaquant suivrait un entraîneur d’un club à l’autre. Il avait suivi l’ancien manager Marco Silva de Watford à Everton en 2018 pour environ 35 millions de livres sterling.

– Avec des sources disant à James Olley d’ESPN qu’Antonio Conte est en pourparlers pour gérer Tottenham Hotspur la saison prochaine, il y a aussi des journalistes de l’entraîneur italien qui amène le défenseur de l’AS Roma Alexandre Florenzi avec lui à Londres. Selon Calciomercato, le joueur de 30 ans est un grand admirateur de Conte et serait prêt à faire un pas pour jouer sous ses ordres. L’arrière latéral devrait revenir à Rome après un prêt au Paris Saint-Germain, bien qu’un retour dans la capitale française semble peu probable. Les Spurs pourraient décrocher un transfert permanent pour 10 millions d’euros cet été.

– La Roma cherche à recruter un milieu de terrain Teun Koopmeiners, selon Gazzetta dello Sport. Le joueur de 23 ans est considéré comme un jeune talent prometteur et son désir de jouer sous les ordres de Jose Mourinho a alimenté le possible déménagement à Rome. Cependant, les pourparlers ne sont pas encore à un stade avancé. L’international néerlandais a connu une saison impressionnante à l’AZ Alkmaar, marquant 15 fois en 31 matches de championnat. Son stock pourrait encore augmenter avec un championnat d’Europe encore à jouer cet été.

– La Juventus et le PSG sont en course pour recruter le milieu de terrain de Sassuolo Manuel Locatelli cet été. Gazzetta dello Sport rapportent que le joueur de 23 ans est considéré comme prêt pour la prochaine étape de sa carrière, devenant une force omniprésente au milieu de terrain de son équipe avec 34 matches de championnat. Pour la Juventus, le joueur est considéré comme remplissant un rôle vital au cœur des plans de Massimiliano Allegri pour l’avenir, les joueurs centraux actuels ne faisant pas partie de ses plans. On dit que Sassuolo évalue le joueur à 40 millions d’euros et n’est pas pressé de le faire évoluer jusqu’après le Championnat d’Europe.

– Arsenal a fait une offre de 30 millions de livres sterling pour Norwich City Emiliano Buendia selon le Soleil, mais ils ne sont pas le seul club à surveiller le joueur cet été. On dit que les Gunners s’attendent à une concurrence d’Aston Villa pour le joueur de 24 ans qui a de nouveau impressionné dans le championnat la saison dernière, aidant son équipe à obtenir une promotion à la première demande. Cependant, les Canaries ne sont pas pressées de faire avancer Buendia, insistant sur le fait qu’elles n’accepteraient rien en dessous de la barre des 40 millions de livres sterling.

– Wilfried Zaha a déclaré à Crystal Palace qu’il souhaitait quitter le club ce mois-ci avec Everton et Tottenham aurait aimé l’ailier. Les temps rapportent que le joueur de 28 ans est prêt à passer de son deuxième passage aux Eagles. On pense qu’Everton est prêt à payer 40 millions de livres sterling pour tenter l’international ivoirien dans le Merseyside, mais les Spurs le surveillent également de près. Zaha a encore deux ans sur son contrat actuel, mais voudrait terminer tout déménagement ce mois-ci avant que Palace ne commence l’entraînement de pré-saison au début du mois prochain.