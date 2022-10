Transfer Talk – Le Real Madrid cible Haaland, rebute Mbappe

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le Real Madrid repoussera la poursuite de Mbappe alors que Haaland se concentre

L’empressement du Real Madrid à signer Kylian Mbappé s’est refroidi en faveur d’une poussée pour l’attaquant de Manchester City Erling Haalandselon au sport.

L’avenir de l’international français a été plongé dans l’incertitude après que des informations d’ESPN aient indiqué que Mbappe envisageait de quitter le Paris Saint-Germain cet hiver, mais avec le manager du Real Madrid Carlo Ancelotti satisfait des progrès réalisés par les ailiers Vinicius Jr. et Rodrygo, la Liga les champions sont désormais prêts à donner la priorité à un mouvement pour Haaland.

Il est entendu que la hiérarchie de Santiago Bernabeu préférerait cibler un n ° 9 comme successeur à long terme de Karim Benzéma, avec l’attaquant clé, qui a récemment discuté d’un nouveau contrat, qui devrait avoir 35 ans en décembre. Et avec le PSG qui aurait une clause d’une valeur de 400 millions d’euros dans le but d’empêcher Mbappe de se rendre dans la capitale espagnole, le président Florentino Perez semble maintenant avoir changé sa priorité pour Haaland.

L’international norvégien, 22 ans, pourrait être disponible pour des clubs extérieurs à la Premier League pour 200 millions d’euros à l’été 2024.

L’intérêt du Real Madrid pour Kylian Mbappe a diminué alors qu’Erling Haaland, sur la photo, devient la priorité absolue du club. Michael Regan/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Jorginho veut rester à Chelsea au-delà de cette saison malgré l’intérêt de Barcelone, rapporte le standard du soir. Le joueur de 30 ans entrera dans les six derniers mois de son contrat à Stamford Bridge en janvier, et le Blaugrana ont gardé un œil sur lui et N’Golo Kanté avant d’éventuels transferts gratuits l’été prochain. Il est rapporté que Jorginho donne la priorité à son avenir avec l’équipe de Graham Potter plutôt qu’à tout changement loin du club.

– Newcastle est sur le point de bloquer toute tentative du Real Madrid de tenter Bruno Guimarães au Santiago Bernabeu, révèle L’édition du vendredi de l’Etoile. L’équipe de Carlo Ancelotti surveille le milieu de terrain de 24 ans alors qu’il continue d’impressionner pour les Magpies depuis son arrivée de Lyon la saison dernière, et il semble qu’il restera à St. James ‘Park malgré une approche prévue en janvier.

– Intérêt pour le gardien Odysseas Vlachodimos a incité Benfica à intensifier les pourparlers sur un nouveau contrat, selon Ekrem Konour. Il a été rapporté que le joueur de 28 ans était sur le radar de Manchester United ces dernières semaines alors qu’il cherchait un futur remplaçant à long terme pour David De Gea, mais le dernier en date indique que l’équipe de Liga Portugal tient à le garder. Son contrat actuel doit expirer à l’été 2024.

– Nouvelles négociations contractuelles entre Arsenal et Granit Xhaka doivent avoir lieu après la Coupe du monde, comprend Initié du football. Ayant fait des progrès en jouant dans des zones de milieu de terrain plus avancées cette saison, Mikel Arteta tient à garder l’international suisse de 30 ans à l’Emirates Stadium. Il a fait neuf apparitions pour les Gunners en Premier League cette saison, contribuant à cinq buts.

– River Plate s’intéresse à l’ancien international argentin Martin Demichelis en tant que successeur potentiel de Marcelo Gallardo, écrit César Luis Merlo. Los Millonarios ont annoncé qu’ils étaient sur le point de se séparer de leur manager après huit ans jeudi, et il semble que l’entraîneur-chef de 41 ans, qui est actuellement en charge du Bayern Munich II, soit l’un des premiers candidats à prendre la relève à l’Estadio Monumental Antonio Vespucio Liberti.