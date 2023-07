Transfer Talk: le PSG regarde Joao Felix d’Atleti après le prêt de Chelsea

La fenêtre de transfert d’été est ouverte pour certaines ligues en Europe, et il y a beaucoup de potins qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Joao Felix prêt pour le PSG?

Le Paris Saint-Germain tient à faire avancer l’Atletico Madrid João Félixselon Relevo.

Les champions de Ligue 1 seront probablement à la recherche de renforts offensifs cet été suite au départ de Lionel Messi à l’Inter Miami CF et les liens continus de Kylian Mbappé au Réal Madrid.

Le PSG cherche également un nouveau manager pour succéder à Christophe Galtier, qui a été limogé par le club mais reste sous contrat. Galtier est également au centre d’une enquête sur des allégations de racisme dans son ancien club niçois, a indiqué vendredi un procureur.

L’ancien entraîneur de Barcelone et de l’Espagne, Luis Enrique, a été associé à la prise en charge de l’entraîneur du Parc des Princes.

Quant à Felix, le meneur de jeu portugais a eu du mal à Atleti depuis son transfert de 126 millions d’euros de Benfica en 2019, marquant seulement 34 buts. Suite à une brouille très médiatisée avec le manager Diego Simeone la saison dernière, il est rapporté que l’équipe de LaLiga est impatiente de décharger Felix cet été.

Felix a eu un prêt décevant à Chelsea dans la seconde moitié de la saison dernière alors qu’il n’a marqué que quatre buts pour le club de l’ouest de Londres.

Alors que le joueur de 23 ans et Atleti souhaitent tous deux se séparer, Los Colchoneros exigera des frais élevés pour l’attaquant, qui est sous contrat avec le club jusqu’en 2027. Il a été rapporté qu’un mouvement de prêt semble le plus probable pour Felix cet été, la plupart des clubs en Europe étant réticents à payer des frais énormes.

Joao Felix pourrait rejoindre le PSG au milieu de ses difficultés à Chelsea et à l’Atletico Madrid. Zed Jameson/Mo Media/Getty Images

– L’Atletico Madrid a trouvé un accord avec le défenseur de Chelsea César Azpilicuetaqui signera un contrat de deux ans avec le club, par Fabrice Romano. Le tweet suggère que Chelsea autorisera le joueur de 33 ans à partir en transfert gratuit, malgré la signature par l’Espagnol d’un contrat de deux ans avec le club l’été dernier, en reconnaissance de ses 11 années de service à Stamford Bridge.

– Liverpool se rapproche d’un accord pour le milieu de terrain du RB Leipzig Dominik Szoboszlai après avoir activé sa clause de libération de 70 millions d’euros, rapporte Fabrice Romano. Le rapport détaille que le capitaine hongrois a informé l’équipe allemande de son désir de rejoindre le club du Merseyside. Le joueur de 22 ans a connu une saison exceptionnelle en Bundesliga l’année dernière, inscrivant six buts et huit passes décisives.

– L’entraîneur de l’AS Roma, Jose Mourinho, est impatient de faire venir le milieu de terrain de Manchester United Fred au club, selon le Soleil. L’entraîneur portugais a signé Fred pour les Red Devils en 2018, le rapport indiquant que l’international brésilien pourrait quitter Old Trafford cet été alors qu’il entame la dernière année de son contrat. United tient à décharger plusieurs joueurs dans la fenêtre de transfert, ce qui pourrait financer ses propres signatures estivales.

– Manchester United a demandé au gardien David de Gea de ne pas trouver de nouveau club, car les Red Devils restent incertains sur leur situation de gardien de but cet été, selon le Soleil. Bien que le joueur de 32 ans soit un agent libre, le rapport révèle que United ne sait pas s’il peut se permettre d’amener un nouveau gardien au club cet été, laissant la porte entrouverte pour un nouvel accord potentiel.

– L’Atalanta a manifesté son intérêt pour le défenseur de Tottenham Japhet Tangangaselon Calciomercato. Le joueur de 24 ans a joué un rôle minime pour le club du nord de Londres la saison dernière, avec seulement 146 minutes d’action en Premier League. Alors qu’il ne reste que deux ans à son contrat, Tanganga pourrait être en mouvement cet été. Le défenseur des Spurs avait déjà été lié à un transfert à l’AC Milan.