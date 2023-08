Transfer Talk: le PSG ouvert à un accord de 250 millions d’euros avec Mbappe, le Real reste silencieux

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le PSG va ouvrir les pourparlers de Mbappe à 250 millions d’euros

Si Kylian Mbappé est de quitter le Paris Saint-Germain cet été, COMME suggère que les champions de Ligue 1 n’accepteront que 250 millions d’euros – des frais de transfert qui ne tenteront probablement pas le Real Madrid.

Le rapport poursuit en disant que le PSG est surpris du manque d’intérêt actuel de Los Blancosqui sont des admirateurs de longue date de l’attaquant polyvalent.

Mbappe, 24 ans, a été impliqué dans un conflit avec le PSG pendant une grande partie de l’été, laissant le contenu du club qatari se séparer du capitaine de la France malgré son impressionnante campagne 2022-23 où il a marqué 41 buts et 10 passes décisives dans toutes les compétitions.

Bien qu’il ait été exclu de la tournée de pré-saison du PSG au Japon et en Corée du Sud, les tensions entre le vainqueur de la Coupe du monde 2018 et le club se sont légèrement atténuées, Mbappe sortant du banc et marquant lors du match nul 1-1 du PSG à Toulouse samedi.

Le contrat de Mbappe au stade du Parc des Princes expire en juin 2024, ce qui pourrait voir l’attaquant choisir de résilier son contrat avec les géants français cette saison avant de partir en tant qu’agent libre.

Le PSG est prêt à conclure un accord avec le Real Madrid pour l'attaquant vedette Kylian Mbappe, mais les géants espagnols n'ont pas encore fait d'offre.

– L’Internazionale et le Bayern Munich sont parvenus à un accord de principe pour le défenseur Benjamin Pavardrapports Fabrice Romano. Le joueur de 27 ans a été fortement lié au club bavarois cet été et, par conséquent, le Bayern a hâte de décharger le Français pour s’assurer qu’il ne marche pas gratuitement. Romano rapporte qu’un accord d’une valeur de 30 millions d’euros a été conclu, bien que les champions de Bundesliga souhaitent trouver un remplaçant avant de finaliser le départ.

– Attaquant de l’Atletico Madrid João Félix reste désireux d’obtenir un déménagement à Barcelone, cependant, un accord est difficile à conclure pour l’équipe catalane, selon sport. Atleti tient à se séparer de l’international portugais, qui s’est brouillé avec le manager Diego Simeone la saison dernière, ce qui a conduit à son transfert de prêt à Chelsea en janvier. Alors que le joueur de 23 ans a donné la priorité à un déménagement au Camp Nou, la situation financière de Barcelone rend un accord difficile à conclure, le rapport suggérant que les champions de LaLiga évalueront les chances potentielles d’un déménagement avant la fermeture de la fenêtre.

– Brighton & Hove Albion ont convenu d’un cachet avec Lille pour le milieu de terrain Carlos Balebaselon Marché du pied. Le rapport indique que l’accord vaudra 30 millions d’euros, y compris les ajouts, le jeune homme de 19 ans devant subir un examen médical plus tard dans la semaine. Les Seagulls seraient désireux d’ajouter à leurs options de milieu de terrain après le transfert de Moises Caicedo à Chelsea et ont identifié Baleba comme une perspective passionnante.

– Besiktas est sur le point de battre Galatasaray en obtenant un accord pour un agent libre Sergio Ramospar Marché du pied. Le joueur de 37 ans est à la recherche d’un club depuis son départ du Paris Saint-Germain à la fin de la saison dernière et, bien qu’il soit fortement lié à la Saudi Pro League et à la MLS, l’Espagnol semble prêt à déménager en Turquie.

– Chelsea et le New England Revolution sont parvenus à un accord pour le gardien de but Djordje Petrovicselon Fabrice Romano. Chelsea serait désireux d’amener un nouveau gardien de but à Stamford Bridge pour offrir une compétition à Robert Sánchez, Petrovic étant identifié comme un candidat idéal. Le tweet révèle que les deux clubs se sont mis d’accord sur des frais de 16 millions d’euros, qui verront le Serbe terminer son examen médical mercredi.