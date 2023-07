Transfer Talk: le PSG et Naples discutent avec Wilfried Zaha

Le mercato d’été est désormais ouvert en Europe, et il y a beaucoup de commérages qui tourbillonnent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le PSG et Naples rivalisent pour signer Wilfried Zaha de Crystal Palace

Le Paris Saint-Germain et Naples sont tous deux intéressés par la signature de l’ailier de Crystal Palace Wilfried Zaha et ont été en négociations avec lui, selon le gardien.

Les deux clubs ont eu des entretiens avec les représentants du joueur de 30 ans sur la possibilité de le signer pour un transfert gratuit ces derniers jours, selon le rapport, et Zaha prévoit de rejeter une offre de 30 millions de livres sterling par saison de l’Arabie saoudite.

Le contrat de Zaha à Selhurst Park a expiré en juin, mais malgré une offre de quatre ans d’une valeur de 10 millions de livres sterling par saison pour continuer avec les Eagles, il évalue actuellement ses options au milieu de l’émergence de l’intérêt de plusieurs pays.

Les champions de Serie A à Naples et les vainqueurs de la Ligue 1 à Paris seraient les deux derniers clubs à rejoindre la course à sa signature, alors qu’il a déjà reçu des propositions de la Lazio, Fenerbahce et Al Nassr.

Zaha a contribué à neuf buts en 27 matches de Premier League la saison dernière et prendra la décision concernant son prochain club après son retour de sa lune de miel la semaine prochaine.

Si Wilfried Zaha choisit de quitter Crystal Palace, il a beaucoup d’options. Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Il n’y a pas de plan de Chelsea pour passer au poste de défenseur central Lévi Colwill cet été, dit Fabrice Romano. Le joueur de 20 ans, qui a aidé l’Angleterre à remporter les Championnats d’Europe U-21 lors d’une victoire 1-0 contre l’Espagne samedi, a récemment été lié à un départ de Stamford Bridge, mais il est rapporté que le club va bientôt commencer parle au milieu des plans pour faire de lui un élément clé de l’avenir du club. Colwill a joué 17 fois en Premier League la saison dernière alors qu’il était prêté à Brighton.

– Arrière gauche d’Arsenal Kieran Tierney est l’option prioritaire de Newcastle dans sa recherche d’un arrière gauche, rapporte Initié du football. On pense que les Magpies sont en tête de file pour le joueur de 26 ans, dont l’avenir serait incertain à l’Emirates Stadium après avoir perdu sa place de titulaire face à Oleksandre Zintchenko. Newcastle était auparavant intéressé par Fulham et la star de l’équipe nationale masculine américaine Antonée Robinson.

– L’AC Milan reste intéressé par l’ailier de Villarreal Samuel Chukwuezeselon Calciomercato. L’équipe de Serie A souhaite renforcer sa ligne d’attaque cet été, des rapports récents suggérant qu’elle est sur le point d’achever un mouvement pour l’USMNT. Christian Pulišić, et il semble qu’ils souhaitent également ajouter Chukwueze, un international nigérian, à leur équipe également. Il est rapporté que Villarreal a refusé la première offre de 25 millions d’euros pour le joueur de 24 ans.

– L’Internazionale envisage de déménager pour le gardien du Bayern Munich Yann Sommerécrit Fabrice Romano. Au milieu de l’intérêt pour leur numéro un actuel André Onana de Manchester United, le Nerazurri ont préparé une offre de 6 millions d’euros pour Sommer, 33 ans, qui est arrivé à l’Allianz Arena en janvier comme option de couverture pour Manuel Neuer.

– L’attaquant de West Ham Gianluca Scamacca pourrait être en ligne pour un retour en Serie A, rapporte Rudy Galetti. Le joueur de 24 ans a marqué trois buts en 16 matches de Premier League après son arrivée au stade de Londres la saison dernière, mais pourrait maintenant être déplacé au milieu de l’intérêt de l’Italie de la part de la Roma, qui envisage un éventuel accord de prêt qui inclurait une option obligatoire. pour que le déménagement devienne permanent.