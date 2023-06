Transfer Talk: le PSG et Barcelone regardent Gundogan de Man City

Le mercato d’été n’est peut-être pas encore ouvert en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le PSG tient à Gundogan de Man City

Le Paris Saint-Germain est intéressé par la signature du milieu de terrain de Manchester City Ilkay Gündogan cet été, selon L’Équipe.

Le joueur de 32 ans est dans les dernières semaines de son contrat au stade Etihad, et il devrait prendre une décision sur son avenir après la finale de la Ligue des champions samedi.

Bien que le PSG pense que Barcelone mène la course pour le signer en tant que transfert gratuit, ils espèrent que l’embauche potentielle de l’entraîneur-chef Julian Nagelsmann – qui, selon des sources ESPN, a eu des entretiens avec le PSG plus tôt cette semaine – pourrait faire pencher la balance en leur faveur.

Gundogan a également été sur le radar d’Arsenal, bien que City reste désireux de prolonger son contrat.

Ilkay Gundogan de Manchester City a des prétendants au PSG et à Barcelone. Will Palmer/Sportsphoto/Allstar Via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Manchester City a conclu un accord sur des conditions personnelles avec le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacicécrit Fabrice Romano. L’international croate de 29 ans est intéressé à rejoindre les champions de Premier League, qui entameront des discussions sur une indemnité de transfert avec les Bleus après la finale de la Ligue des champions samedi. Il est rapporté que Chelsea est prêt à déplacer Kovacic, alors qu’il cherche à réduire sa première équipe cet été.

– Arsenal est sur le point de lancer une approche pour le milieu de terrain de West Ham United Déclan Rizrapporte le Télégraphe. Les Gunners attendaient que l’équipe de David Moyes termine sa saison après la finale de la Ligue de conférence Europa de mercredi qui les a vus remporter une victoire 2-1 sur la Fiorentina. Malgré l’intérêt du Bayern Munich et de Manchester United, c’est l’équipe de Mikel Arteta qui mènerait la course à la signature de Rice. Les Hammers seraient à la recherche d’une somme d’environ 92 millions de livres sterling pour se séparer de lui.

– Barcelone craint de prendre du retard dans la course au milieu de terrain offensif de Manchester City Bernardo Silvaécrit sport. Tandis que le Blaugrana sont passionnés par le joueur de 28 ans, il est rapporté qu’ils ne peuvent faire un pas pour lui que s’ils déchargent un certain nombre de joueurs cet été, alors qu’il y a également des inquiétudes quant à savoir s’ils pourraient égaler le niveau de salaire que le PSG est prêt à offrir.

– Des discussions auront lieu cette semaine entre l’AS Roma et l’ailier Stephan El Shaarawy autour d’un nouveau contrat, révèle Gazzetta dello Sport. L’accord actuel du joueur de 30 ans expirera le 30 juin, mais il semblerait qu’il souhaite rester au Stadio Olimpico et qu’il serait prêt à accepter une réduction de salaire pour parvenir à un accord. Il a fait 42 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière.

– West Ham mène la course pour signer l’ailier de Leicester City Harvey Barnesdit le Télégraphe. Aston Villa et Tottenham Hotspur seraient également intéressés par le débarquement du joueur de 25 ans, mais les Hammers sécurisant le football de la Ligue Europa pour la saison prochaine mercredi les considèrent comme des favoris pour sa signature.