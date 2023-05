Transfer Talk: le PSG envisage Odegaard d’Arsenal pour la refonte du milieu de terrain

La fenêtre de transfert d’été n’est peut-être pas encore ouverte en Europe, mais les équipes s’y préparent et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Le PSG regarde Odegaard d’Arsenal

Le Paris Saint-Germain s’intéresse à la signature du milieu de terrain offensif d’Arsenal Martin Odegaardselon le Courrier quotidien.

Le joueur de 24 ans a été largement considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la Premier League cette saison, enregistrant notamment 15 buts et huit passes décisives alors qu’Arsenal montait son premier défi pour le titre en plus d’une décennie.

Le PSG a pris note des performances impressionnantes de l’international norvégien et pourrait même faire une surprise cet été.

Persuader le capitaine des Gunners de partir pourrait cependant être une tâche difficile, car il est un élément clé des plans de Mikel Arteta à l’Emirates Stadium et aime la vie à Londres.

Arsenal aurait 180 millions de livres sterling de fonds de transfert, plus tout ce que les joueurs sortants auraient gagné pour l’été. Ceux-ci incluent Granit Xhakaqui devrait rejoindre le Bayer Leverkusen alors que Kieran Tierney est recherché par Newcastle United. Les autres joueurs qui pourraient quitter Arsenal sont Thomas Partey et Rob tenant.

Avec Odegaard, le PSG envisage le milieu de terrain du Sporting CP Manuel Ugarté, probablement confronté à la concurrence de Chelsea et d’Aston Villa. L’offre actuelle du PSG est d’activer la clause de libération de 53 millions de livres sterling de l’Uruguayen de 22 ans, mais de le faire par étapes.

Le PSG pourrait avoir du mal à convaincre Martin Odegaard de quitter Arsenal. Jacques Feeney/Hors-jeu/Hors-jeu via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Le Real Madrid regarde Alphonse Davies avec l’avenir de l’arrière gauche du Bayern Munich actuellement incertain, rapporte AS. Bien qu’un déménagement cet été soit peu probable, Madrid pourrait essayer de signer l’international canadien en 2024 alors qu’il lui resterait un an sur son contrat. Manchester City garde également un intérêt pour le joueur de 22 ans.

– Lionel Messi veut prendre une décision sur son avenir dans les prochains jours alors que le joueur de 35 ans se prépare à quitter le PSG en tant qu’agent libre, rapporte Fabrizio Romanoqui ajoute que cela ne signifie pas nécessairement que son prochain coup sera annoncé à ce moment-là. Marque suggèrent que l’attaquant rejoindra Al-Hilal, qui propose un contrat de deux ans d’une valeur de plus de 300 millions d’euros par saison.

– L’entraîneur du Bayern Munich, Thomas Tuchel, s’est entretenu avec le milieu de terrain de West Ham United Déclan Riz sur un déménagement en Allemagne, selon Sky Sports Allemagne, qui ajoute que le Bayern a une offre d’un peu moins de 100 millions d’euros face à la concurrence d’Arsenal. Dans un autre rapport de Sky Sports Allemagneil est indiqué que le Bayern envisage de signer l’arrière gauche du Borussia Dortmund Raphaël Guerreiro en tant qu’agent libre, même si une décision finale sera prise après l’embauche d’un nouveau directeur sportif.

– Manchester City est prêt à se décharger définitivement João Cancelo après que le Bayern Munich a refusé l’option de 70 millions d’euros pour signer l’arrière latéral après son prêt, rapporte Fabrice Romano. Arsenal est lié au joueur de 29 ans, tandis que Barcelone suscite un véritable intérêt depuis janvier.

– COMME rapporte que le Real Madrid envisage l’Espanyol Joselu en tant qu’attaquant de réserve derrière Karim Benzema. Alors que Mariano Diaz devrait quitter Madrid, le club envisage un leader avant de déménager pour Kylian Mbappé ou Erling Haaland en 2024. À 33 ans, Joselu a un salaire brut de 3 millions d’euros par saison et une clause de relégation dans son contrat avec l’Espanyol.