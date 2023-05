Transfer Talk: le PSG envisage de réunir Silva et Mbappe

La fenêtre de transfert est peut-être fermée dans toute l’Europe, mais les équipes anticipent l’été et de nombreux potins circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Un complot du PSG pour Silva de City

Le Paris Saint-Germain poursuit ses efforts pour recruter le milieu de terrain de Manchester City Bernardo Silva en été, selon Le10Sport.

Les Parisiens soulèvera probablement le trophée de la Ligue 1 mais, après une sortie anticipée de la Ligue des champions et une série de mauvaises performances, cette saison a été à oublier sous l’entraîneur Christophe Galtier et il reste à voir si le joueur de 56 ans sera dans le pirogue prochaine campagne.

Quel que soit le responsable de la saison prochaine, le rapport indique que le directeur sportif Luis Campos poursuit la reconstruction de l’équipe du PSG et que Silva est la priorité absolue des géants français. L’international portugais a joué avec Kylian Mbappe à l’AS Monaco pendant le mandat impressionnant de Campos en tant que directeur dans la principauté, et il est suggéré que l’attaquant travaille aux côtés de Campos depuis un an pour aider les efforts du club pour attirer Silva.

L’avenir de Silva à l’Etihad est assombri depuis un certain temps et il a été suggéré qu’un déménagement à Paris l’été dernier a échoué parce que City n’était pas disposé à laisser partir le milieu de terrain, bien qu’il soit ouvert à un transfert. Maintenant, le PSG double dans ses tentatives de signer Silva pour combler le vide laissé par Lionel Messi et Neymarqui semblent tous deux certains de quitter le club qatari.

Le PSG veut réunir les anciens coéquipiers monégasques Bernardo Silva et Kylian Mbappe dans le cadre d’une refonte majeure de l’équipe. Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images

PAPIER GOSSIP

– Initié du football ont lié Aston Villa à des mouvements pour l’attaquant de Barcelone Ferran Torresmilieu de terrain de Fulham João Palhinha et attaquant de la Juventus Dusan Vlahovic. Villa surveillerait la situation de Torres, 23 ans, car il pourrait être contraint de quitter Barcelone en raison de problèmes financiers. En plus de cela, ils sont prêts à rencontrer Les demandes de Fulham de 60 millions de livres sterling pour Palhinha, 27 ans, et se préparent à déménager pour Vlahovic, 23 ans, si le serbe est autorisé quitter la Juventus cet été.

– Alors que la Juventus se prépare à remplacer les blessés Mattia de Sciglio et couvrir le départ potentiel de Juan Cuadrado, Calciomercato rapporte que le Bianconeri regarde l’arrière droit du Real Valladolid, âgé de 18 ans Ivan Fresneda. Cependant, une valorisation élevée et une forte concurrence sont attendues, ils pourraient donc se tourner vers le Bayern Munich. Noussair Mazraoui25, comme alternative.

– Diario Sport ont proposé une liste de huit milieux de terrain qui intéressent Barcelone avant le mercato estival. La Real Sociedad Martin Zubimendide Chelsea N’Golo Kanté et les Wanderers de Wolverhampton Ruben Neves sont tous sur la liste restreinte.

– Leicester City, Everton et West Ham United surveillent tous la situation de l’arrière droit de Manchester City Kyle Walkerselon Ekrem Konour. Il y a eu un certain nombre de clubs liés au joueur de 32 ans après qu’il a été suggéré qu’il y ait des doutes quant à savoir s’il peut ou non s’adapter au nouveau système de Pep Guardiola, qui oblige les arrières latéraux à occuper des positions centrales.

– Le Borussia Dortmund discute d’un potentiel été pour l’attaquant du Werder Brême Marvin Duckschrapports Sky Sports Allemagne, avec la clause de libération du joueur de 29 ans de 7,5 millions d’euros qui ne sera probablement pas un problème. Ducksch, qui est né à Dortmund, a enregistré un décompte à deux chiffres au cours de chacune des quatre dernières saisons.