Transfer Talk: le Bayern veut 30 millions d’euros si Gravenberch rejoint Liverpool

Le mercato estival se clôturera cette semaine en Europe, et il y a beaucoup de ragots qui circulent. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY : Le Bayern veut 30 millions d’euros si Gravenberch rejoint Liverpool

Le Bayern Munich exigera 30 millions d’euros pour se séparer du milieu de terrain Ryan Gravenberch au milieu de l’intérêt de Liverpool, selon Florian Plettenberg de Sky Sports Deutschland.

Le meneur de jeu néerlandais aurait exprimé son désir de quitter le Bayern mais attend le feu vert pour le faire. Liverpool reste intéressé par le joueur de 21 ans mais n’est pas encore parvenu à un accord avec Gravenberch, ni sur un montant avec l’équipe bavaroise.

Le Bayern est lié au milieu de terrain de Fulham João Palhinhale départ potentiel de Gravenberch aidant à financer leurs efforts pour signer la star des Cottagers avant la fermeture de la fenêtre de transfert.

Gravenberch a rejoint le Bayern en provenance de l’Ajax l’été dernier, mais a eu du mal à avoir un impact avec l’équipe allemande, enregistrant un seul but et une passe décisive en 33 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière. Il a été limité à une seule apparition de remplaçant cette saison, signalant que son temps avec les géants de la Bundesliga pourrait toucher à sa fin.

Liverpool a tenu à renforcer son milieu de terrain tout l’été après avoir vu plusieurs milieux de terrain quitter Anfield. Jordan Henderson et Fabinho ont tous deux rejoint l’Arabie Saoudite, tandis que James Milner, Alex Oxlade-Chamberlain et Naby Keita ont également quitté les géants de la Premier League, qui ont vu Alexis Mac Allister et Dominik Szoboszlai rejoindre le club.

– Al Ettifaq a approché le milieu de terrain du Paris Saint-Germain Georginio Wijnaldum concernant un éventuel déménagement, selon Fabrizio Romano. Le rapport indique que le meneur de jeu néerlandais ne fait pas partie des projets du PSG pour l’avenir, avec Les Parisiens heureux de se séparer du joueur de 32 ans. Le manager d’Al Ettifaq, Steven Gerrard, serait désireux de conclure un accord pour l’ancien joueur de Liverpool, l’accord étant entre les mains de Wijnaldum.

– Barcelone exigera 20 millions d’euros pour l’ailier Abdé EzzalzouliLe transfert de au milieu des intérêts d’Aston Villa et du Bayer Leverkusen, selon sport. Le rapport révèle que Barcelone n’autorisera pas le joueur de 21 ans à partir en prêt, le club catalan souhaitant obtenir des honoraires pour l’ailier. Alors que Villa et Leverkusen ont tous deux manifesté leur intérêt pour le Marocain, il semblerait que le prix fixé par les champions de la Liga ait réduit les chances de concrétisation d’un accord.

– Wolverhampton Wanderers a vu une offre de 25 M€ pour le milieu de terrain strasbourgeois Habib Diarra rejeté, selon Mercato à pied. Les loups cherchent désespérément à ajouter à leurs options de milieu de terrain, avant la fermeture de la fenêtre de transfert avec Matheus Nunes prêt à rejoindre Manchester City. Diarra est devenu l’un des talents les plus brillants de France, le joueur de 19 ans ayant impressionné lors d’une saison 2022-23 exceptionnelle, marquant trois buts et trois passes décisives en 31 apparitions toutes compétitions confondues.

– L’AC Milan et le FC Porto devraient parvenir à un accord pour l’attaquant Mehdi Tarémirévèle Calciomercato. Le joueur de 31 ans a connu une campagne exceptionnelle la saison dernière, marquant 31 buts et 14 passes décisives toutes compétitions confondues, ce qui a attiré l’attention de plusieurs clubs en Europe. Le rapport suggère que l’international iranien a déjà conclu un accord avec Milan concernant les conditions personnelles et attend que les deux clubs se mettent d’accord sur les honoraires. Porto exigeait auparavant 30 millions d’euros pour se séparer de l’attaquant, mais il est entendu qu’ils ont baissé leur prix demandé.

– Brighton est sur le point de conclure un accord pour l’attaquant de Barcelone Ansu Fatirapports Fabrizio Romano. Le joueur de 20 ans aurait accepté Brighton comme sa prochaine destination, le manager Roberto De Zerbi étant considéré comme un facteur important dans la réalisation de l’accord. Liverpool et Tottenham Hotspur ont tous deux été fortement liés à Fati, cependant, Brighton a apparemment orienté ses rivaux de Premier League vers la signature de Fati.